Sánchez culpa a los «bulos y la desinformación» de la desconfianza en las instituciones tras el incendio de La Mierla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado de la desconfianza en las instituciones a lo que él considera «bulos y desinformación» sobre los incendios que asolan España este verano. El líder socialista lo ha manifestado este miércoles desde el Puesto de Mando Avanzado de Tamajón (Guadalajara), donde se ha informado del fuego que afecta a la zona de La Mierla.

El jefe del Ejecutivo ha cancelado sus comparecencias públicas previstas para esta jornada y se ha trasladado este miércoles a la zona afectada por el incendio de La Mierla. Allí, ha mantenido un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y coordinación que luchan contra el fuego.

Tras ello, ha realizado una declaración junto a Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón, y a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. El jefe del Ejecutivo central ha comenzado su intervención «agradeciendo el trabajo de los medios de comunicación».

«Hay mucha desinformación, muchos bulos que corren por las redes sociales y, por tanto, es fundamental reivindicar la labor de los medios de comunicación», ha subrayado el presidente del Gobierno.

Además, ha puesto en valor a los periodistas que trasladan «datos y hechos» y no lo que ha descrito como «rumorología, bulos o desinformación».

Sobre las fake news, Sánchez ha dicho que traen «zozobra y desconfianza por parte de la ciudadanía en sus instituciones». Algo que, en palabras del líder socialista, es todo lo contrario: «Precisamente son las instituciones las que están garantizando su seguridad y la supervivencia de sus propios municipios en circunstancias tan complejas como las que se están viviendo aquí en la provincia de Guadalajara».

32.000 hectáreas quemadas

El jefe del Ejecutivo ha lamentado que el incendio de La Mierla haya afectado a cerca de 32.000 hectáreas. En ese sentido, ha aprovechado para volver a pedir un «gran pacto de Estado contra la emergencia climática». «Tenemos que concienciar a la ciudadanía y no banalizar los efectos de la emergencia climática, sino tomarlos muy en serio; eso no es política, no es ideología, es ciencia, son datos», ha espetado.

Sánchez ha puesto en valor las «políticas públicas» y el «Estado del bienestar», así como a los servidores públicos de Protección Civil que «están respondiendo de una manera valiente, con coraje, eficaz y sobre todo protegiendo las vidas y los municipios de los vecinos».

El líder socialista ha hecho extensible este agradecimiento a la Unidad Militar de Emergencias (UME), a la Guardia Civil y a «todo el sistema de Protección Civil».

Además, ha lanzado un mensaje para tranquilizar a la población asegurando que existe una «cooperación entre todas las administraciones». «No solamente en lo que es la extinción del incendio, sino también en la recuperación cuando se haya extinguido este incendio como los otros que asolan a Castilla-La Mancha y al conjunto de España», ha subrayado el presidente.

300 millones para pymes

Precisamente, Sánchez ha anunciado este miércoles a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter, una partida de 300 millones de euros para las pymes que se dedican a la «lucha contra el cambio climático».

El líder socialista ha justificado este desembolso en que «los incendios han arrasado ya más de 100.000 hectáreas este año» y en la necesidad de «adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad climática y desarrollar tecnologías para combatir los fenómenos extremos».

Las ayudas se canalizarán a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, que encabeza Jordi Hereu.

El programa, que lleva por nombre «Innovación X Clima», se describe de esta manera en la web de la entidad pública dependiente de Industria: «Si eres una pyme que desarrolla soluciones innovadoras para anticipar riesgos, reforzar la resiliencia climática y acelerar la recuperación de territorios afectados por catástrofes y emergencias, y buscas diversificar tus fuentes de financiación, esta es tu mejor opción».

El dinero llegará a las empresas a través de préstamos participativos. En ENISA aclaran que esto no implica «participar en la gestión ni en la propiedad de las empresas, evitando la dilución del accionariado».