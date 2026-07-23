Roberto Brasero, meteorólogo, sobre el peor día de la ola de calor en España: «Podríamos alcanzar los 45 ºC»

El peor día de la ola de calor en España va a cambiarlo todo, Roberto Brasero no duda en darnos una serie de detalles que son esenciales. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en breve. Con la mirada puesta a esta situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar con unas cifras que realmente nos afectarán de lleno. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser lo peor de este verano.

Estamos acostumbrados a que en verano hace calor, pero quizás no sabíamos lo que nos estaría esperando en unos días en los que quizás las altas temperaturas se convertirán en una de las tendencias al alza. Estas temperaturas que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Con unas cifras que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos marcarán de cerca. El peor día de la ola de calor en España, puede acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla, Roberto Brasero no duda en lanzar esta advertencia.

El peor día de la ola de calor en España

España se prepara para afrontar el peor día de una ola de calor que pone los pelos de punta. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que, sin duda alguna, podría acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Llega un importante giro radical que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que quizás tendremos que ver llegar un cambio en cuanto a las cifras se refieren. Tenemos por delante una recta final de semana en la que llegaremos a unas cifras de récord.

Este verano las olas de calor se han ido repitiendo una y otra vez, tal y como hemos ido viendo lo que puede pasar en breve, es algo que realmente podría afectarnos más de la cuenta. Son muchos días con unas temperaturas que realmente pueden ponernos los pelos de punta.

El tiempo se acabará convirtiendo en el gran enemigo. En especial, si tenemos en cuenta lo que podría pasar con unas cifras que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. Son días de saber qué es lo que nos estará esperando en breve gracias a este experto que nos lanza esta advertencia.

Roberto Brasero lanza esta advertencia

Desde el canal del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero no duda en adelantarse a los demás y nos sitúa en lo peor de un verano que pone los pelos de punta. Las temperaturas pueden ir subiendo hasta unas cifras que costarán de creer, nada más y nada menos que superando los 45ºC, en algunos puntos del país.

Tal y como nos explica este experto: «El jueves tendremos otro ascenso térmico adicional y brusco concentrado de nuevo en el este de la peninsular y Baleares. Los datos de ese día puede que justifiquen el haber calificado este periodo de ola de calor, porque serán más altos, de hasta 45º en el sureste, e iguales que los de mañana en el resto».

Una previsión que coincide con la AEMET que manda estas alertas: «Tormentas con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo en Almería, Murcia y Alicante. Temperaturas significativamente elevadas, por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y en Baleares, de 40 grados en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y de los 42-44 en en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro. Rachas de viento muy fuertes en Canarias e Ibiza y Formentera».

Para el viernes, la situación puede ser muy diferente: «Una masa de aire frío en altura inestabilizará el noroeste de la Península; en cambio, predominará el tiempo estable en el resto y en los archipiélagos. En Galicia y el Cantábrico occidental, se esperan cielos nubosos que pueden dejar chubascos y tormentas localmente fuertes. En el resto de la Península y Baleares, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en el tercio este, con probables chubascos y tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana, las sierras prelitorales de Tarragona y los Pirineos. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur.

Son probables las brumas matinales en Galicia y Asturias. Continuará la presencia de calima en el sureste de la Península, en Baleares y en las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, salvo en el alto Ebro, donde subirán. Aun así, se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas del sur y del tercio este; es posible que se alcancen los 40 grados en Málaga, Almería, Murcia, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, el interior de Valencia y Albacete. Las mínimas subirán en el arco mediterráneo y Baleares y bajarán en el resto. Se darán noches tropicales en los litorales del Mediterráneo; en puntos del litoral mediterráneo y del sureste podrían no bajar de los 25 grados. En Canarias, las temperaturas se mantendrán sin cambios».