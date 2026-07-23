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Las urgencias por priapismo, una erección prolongada, persistente y dolorosa del pene que ocurre sin estimulación sexual y puede durar horas, aumentan un 31,4% en los meses de verano. Así lo asegura una revisión de estudios del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada ICUA, cuyos especialistas advierten que toda erección que dure más de cuatro horas debe ser evaluada por un urólogo para disminuir el riesgo de complicaciones. «Una erección que dura más de cuatro horas debe ser consultada como urgencia de urología ya que la falta de oxígeno puede dañar o destruir los tejidos del pene y, en algunos casos, incluso provocar disfunción eréctil. Sin embargo, a veces, no se consulta por tabú, desconocimiento o incluso orgullo», advierte el doctor Fernando Gómez Sancha, director médico de ICUA.

Un estudio publicado en The Journal of Urology, la revista científica de la Asociación Americana de Urología, destaca que las visitas a Urgencias por priapismo se incrementaron hasta un 31,4% en verano frente a las consultas de emergencia en invierno. «Aunque las consultas por este tipo de erecciones involuntarias no son frecuentes, con una incidencia de 5,34 por 100.000 hombres al año, aumentan exponencialmente entre junio y septiembre», explica la doctora Roser Vives, andróloga en ICUA. Además, los registros de esta investigación muestran que, por ejemplo, en el mes de agosto, los casos pueden representar hasta el 10,7% de las visitas totales relacionadas con esta patología.

Esta estacionalidad se ha demostrado en investigaciones en diferentes poblaciones como Finlandia, India o Arabia Saudí. En el caso del país nórdico, un estudio publicado en Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, llegó a cifrar en un 65% el número de casos registrados en los meses más luminosos del año, entre marzo y agosto.

Mientras que otro artículo en British Journal of Urology concretó que el punto álgido de visitas a urgencias por priapismo ocurre el 2 de agosto, para ello analizó los casos producidos en el noroeste de India durante 15 años, y al igual que las otras investigaciones, encontró mayor recurrencia entre abril y septiembre.

Tipos de priapismo

Hay dos tipos de priapismo isquémico y no isquémico, el primero es una emergencia médica y es el más común. «Aunque el priapismo es una afección poco común en general, ocurre comúnmente en ciertos grupos, como las personas que tienen la enfermedad de células falciformes. Este tipo de erecciones involuntarias necesitan un tratamiento inmediato para prevenir el daño tisular que podría causar la incapacidad para lograr o mantener una erección (disfunción eréctil)», explica el doctor Gómez Sancha.

Normalmente, una erección ocurre en respuesta a la estimulación física o psicológica. Esto hace que ciertos músculos se relajen, aumentando el flujo sanguíneo a los tejidos esponjosos del pene. Como resultado, el pene lleno de sangre se vuelve erecto. Cuando termina la estimulación, la sangre fluye y el pene vuelve a su estado no rígido (flácido).

Síntomas del priapismo

En el caso del priapismo isquémico, o de bajo flujo, la sangre no puede salir del pene. Los signos y síntomas más habituales son: erección que dura más de cuatro horas o que no está relacionada con el interés o la estimulación sexual; cuerpo del pene rígido, pero la punta (glande) está blanda; y dolor en el pene, que empeora progresivamente.

Mientras que el priapismo no isquémico o de alto flujo ocurre cuando la circulación sanguínea por las arterias del pene no funciona correctamente. Pero los tejidos penianos siguen recibiendo algo de circulación sanguínea y oxígeno. A menudo se produce a causa de un traumatismo. En este caso, los síntomas son: erección que dura más de cuatro horas o que no está relacionada con el interés o la estimulación sexual; cuerpo del pene erecto, pero no completamente rígido; y no suele ser doloroso.

Principales causas

Algunas enfermedades hematológicas, medicamentos o el abuso de sustancias tóxicas pueden provocarlo. «Las enfermedades relacionadas con la sangre pueden contribuir al priapismo isquémico. Entre estos trastornos hematológicos, destaca la enfermedad de células falciformes, así como algunos síndromes neoplásicos», añade la doctora Vives. No obstante, también puede ser causado por algún fármaco, como los que se inyectan en el pene para tratar la disfunción eréctil, algunos antidepresivos y los alfabloqueantes.

«El alcohol, la marihuana, la cocaína y otras drogas ilícitas también pueden causar un priapismo. Por eso es fundamental evitar su consumo y mantener una buena hidratación durante el verano», advierte esta especialista. Por otra parte, en el caso del priapismo no isquémico una causa común es un traumatismo en la pelvis o el perineo.

En caso de sospecha de priapismo, se recomienda acudir de inmediato a Urgencias urológicas sin esperar a que remita ni aplicar remedios caseros. «El tiempo es clave para evitar complicaciones irreversibles. El Instituto de Urología Avanzada ICUA cuenta con experiencia contrastada en el manejo urgente de esta patología, ofreciendo diagnóstico y tratamiento rápido para preservar la función sexual del paciente», finaliza el doctor Gómez Sancha.