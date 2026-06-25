Ni agua ni batidos: el refresco saludable para hidratarse en verano que recomiendan a partir de los 70 años

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El calor aprieta cada verano, tal y como está haciendo estos días, pero hay algo que no cambia nunca y es la recomendación de beber más agua. Hasta ahí, todo lógico, pero el problema viene cuando hablamos de personas mayores, porque a partir de los 70 años el cuerpo ya no responde igual y la sensación de sed no aparece con la misma claridad. Y claro, si no tienes sed, bebes menos.

Eso, que puede parecer una tontería, no lo es en absoluto. De hecho, médicos y especialistas llevan tiempo avisando de que la deshidratación es bastante habitual en personas mayores, sobre todo en los meses de más calor. Y muchas veces pasa desapercibida hasta que da la cara en forma de mareos, debilidad o incluso ingresos hospitalarios. Por eso se insiste tanto en lo mismo cada verano. Hay que beber, aunque no apetezca o aunque no haya sed. Y ahí es donde empiezan a aparecer pequeños trucos que, sin ser nada del otro mundo, ayudan más de lo que parece. Uno de ellos, quizá el más repetido últimamente, es el de un refresco que además podemos preparar en casa y que no es otro que el agua con limón.

El refresco saludable para hidratarse en verano que recomiendan a partir de los 70 años

El médico de familia Alberto Sanagustín explica en un vídeo de YouTube que «el agua con limón puede ser útil en la pérdida de peso y es una fuente de vitamina C, que es un antioxidante». Y añade otro punto que suele llamar la atención, y es que «el ácido cítrico que contiene puede ayudar a prevenir los cálculos renales».

Ahora bien, él mismo deja claro que esto no sustituye al agua ni cambia las reglas del juego. El agua sigue siendo la base, pero reconoce algo que cualquiera puede comprobar y es que si el agua tiene un poco de sabor, se bebe más. Y en personas que tienden a olvidarse de beber, eso ya es una ventaja importante.

Por qué cuesta tanto beber suficiente agua a partir de cierta edad

Con los años, el mecanismo de la sed se vuelve menos fiable. No desaparece del todo, pero sí se retrasa de modo que cuando aparece, el cuerpo ya lleva tiempo necesitando líquidos. A esto se suman otras cosas bastante habituales: personas que toman medicación, que tienen menos movilidad o que, simplemente, no tienen el hábito de beber de forma regular. También hay quien evita beber demasiado por miedo a levantarse por la noche.

Por eso, desde el ámbito médico se insiste en algo que a veces cuesta asumir y es que no basta con beber cuando apetece, sino que hay que hacerlo de forma más o menos organizada a lo largo del día.

Qué tiene realmente el agua con limón

El limón aporta vitamina C, conocida por su papel antioxidante, y también ácido cítrico. Sobre esto último hay estudios que relacionan el consumo de cítricos con un menor riesgo de cálculos renales, porque aumenta el citrato en la orina.

Ahora bien, conviene no exagerar. No es una bebida que cure nada ni que por sí sola vaya a provocar cambios importantes. No adelgaza por arte de magia ni sustituye otros hábitos, sino que su ventaja es mucho más sencilla, pero también más real ya que hace que beber agua resulte menos pesado. Y eso, en verano y con estas temperaturas, puede marcar la diferencia.

Cómo prepararlo

La preparación no tiene ningún misterio. Medio limón exprimido en un vaso de agua, unos 200 o 250 mililitros, y listo. Se puede tomar fría, que es lo habitual cuando hace calor, o templada si se prefiere algo más suave y lo mejor es que podemos beberlo a lo largo del día, ayudando así a sumar líquidos sin que suponga un esfuerzo.

El peligro de la deshidratación

La deshidratación puede provocar problemas bastante serios, desde infecciones urinarias hasta empeorar enfermedades ya existentes. En verano, además, el riesgo se dispara.

Por eso, las recomendaciones suelen ir en la misma línea, beber de forma regular, repartir la ingesta a lo largo del día y facilitar ese hábito todo lo posible. A veces con agua, otras con infusiones, caldos o frutas con alto contenido en agua. El agua con limón entra dentro de esas pequeñas ayudas. No es la única, pero sí una de las más fáciles de aplicar.

Las precauciones que conviene no olvidar

Eso sí, tampoco es cuestión de pensar que todo vale. El propio Sanagustín advierte de un detalle importante, y es el efecto del ácido sobre los dientes. El consumo frecuente puede afectar al esmalte. Para evitarlo, recomienda algo bastante simple y es beberlo con pajita o enjuagarse la boca con agua después. Son gestos pequeños, pero ayudan a reducir ese riesgo. También hay que tener cuidado en personas con acidez o reflujo, porque el limón puede resultar algo irritante en esos casos. No es lo habitual, pero conviene tenerlo en cuenta.