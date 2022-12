Todos los trucos para beber más agua

Fact checked

Lo de los 2 litros de agua al día no es algo que esté tan claro, según los médicos, pero sí el hecho de beber más agua. Y a veces nos quedamos cortos, siendo la bebida más sana y la que debemos tomar especialmente en esta época del año si tenemos flemas, mocos, tos y otros.

Con el fin de gozar de una mejor y excelente salud, anota los trucos para beber más agua, porque aunque no lo creas a muchos se les pasa este hecho y no se hidratan correctamente.

Trucos para beber más agua

No esperar a tener sed

Cuando ocurre esto es sinónimo de que está llegando la deshidratación, así que intentaremos evitar esta situación. Lo más normal es que hagamos algo por mantener el cuerpo hidratado durante todo el día, para no experimentar la desagradable sensación que se produce cuando hay sed.

Bien cerca de nosotros

Si tenemos una botella de este líquido bien cerca, entonces será más fácil que podamos hacer uso de él. Si estamos trabajando, lo ideal es tener una de un litro en la mesa, y también una pequeña en la mesita de noche, así estaremos continuamente hidratándonos.

Ponerse la alarma

Puede resultar extraño que nos pongamos una alarma para acordarnos de beber agua pero lo hacemos con muchas otras cosas y no sucede nada. Estamos hablando de nuestra salud, y como tal, es importante que nos acordemos de ello.

Para saciarse

Un truco para no comer tanto y sin parar, es beber agua antes de hacerlo. Es buena y también nos llena y nos sacia antes de comer.

De manera que cada vez que tengamos hambre y no sea la hora de la comida, lo mejor es beber agua, en lugar de picar algo dulce. Hay un aspecto a tener en cuenta, y es que cuanto más fría se encuentre más calorías conseguiremos quemar. Intenta convertir en un hábito la ingesta de esta bebida.

Un toque de sabor al agua

Si este líquido te aburre, entonces lo tienes bien fácil porque actualmente hay muchas aguas con diversos sabores, tales como el limón, la fresa o la naranja. Y si no, con añadir estos líquidos (sin pasarse) al agua ya lo tenemos solucionado. Así beber este líquido será más divertido.

Beber al levantarse

Si debes tomarte alguna pastilla por la mañana, no tendrás problema, pero si no, entonces se aconseja beber agua al levantarse y entonces verás como te sientes mejor, ya lo habrás hecho a primera hora, y verás como no tendrás tanta hambre para desayunar.

Otras opciones saludables: hay mucha gente a la que el agua no le ilusiona, por lo que en ese caso lo mejor es que apuesten por otras fuentes saludables de líquido como pueden ser las infusiones, frutas como la sandia, melón o piña (todas ricas en agua) y vegetales.

Es importante que vayamos incrementando poco a poco su consumo, ingiriendo a diario entre 2 y 3 litros.