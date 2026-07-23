Repsol ha batido todas las expectativas del mercado al presentar un resultado neto ajustado en el segundo trimestre de 1.840 millones de euros, por encima de los 1.634 millones que esperaba el consenso. La temporada de resultados de Repsol llegaba con el viento de cola del petróleo y unas expectativas ya elevadas entre los analistas.

Si miramos el comportamiento de la energética a lo largo de los últimos seis meses la cifra se eleva un 265%. Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros en el primer semestre del año frente a los 603 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto en lo que va de 2026 marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos por el conflicto en Oriente Próximo, informó la compañía.

En 2025, los resultados de la energética, por el contrario, se vieron condicionados por la caída de los precios del crudo, que conllevó un efecto patrimonial negativo de 394 millones de euros; así como por el impacto del apagón en la Península Ibérica del 28 de abril.

El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.711 millones de euros a junio, más que duplicando así los 1.155 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Repsol en el periodo de enero a junio de este año se situó en los 6.135 millones de euros, con un incremento del 156,5% frente al mismo periodo de 2025.

Además, en el periodo, la compañía registró deterioros y provisiones por valor de 1.333 millones de euros, principalmente en el negocio de Química y en Generación Baja en Carbono en Chile.

El grupo energético dirigido por Josu Jon Imaz señaló que estas cifras se dan en un contexto de gran volatilidad en los mercados energéticos, especialmente desde el inicio del conflicto en Irán, que ha incrementado las fluctuaciones de precios y restringido la oferta.

Así, estos resultados se dan en un escenario de una cotización del crudo al alza por las tensiones provocadas por el conflicto en Oriente Próximo, con un promedio de 92,3 dólares por barril del grupo para el Brent en este primer semestre, frente a los 71,9 dólares de hace un año, y unos márgenes de refino de 12,4 dólares por barril entre enero y junio, frente a los 5,6 dólares por barril del mismo periodo de 2025.

Por áreas de negocio, el resultado neto ajustado del área de Exploración y Producción (‘Upstream’) alcanzó 673 millones de euros, un 6,7% más que el primer semestre del año anterior; mientras que el Industrial se situó en 1.683 millones de euros, impulsado principalmente por los mayores márgenes de refino; el de Cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1%, hasta 369 millones de euros en el semestre; y Generación Baja en Carbono registró un resultado neto ajustado de seis millones de euros.

Objetivo: asegurar el abastecimiento

Además, Repsol, sin activos en Oriente Medio, indicó que ha concentrado sus esfuerzos en asegurar la continuidad del abastecimiento energético y ha destinado 2.400 millones de euros en el semestre para aumentar sus existencias de crudo y productos refinados.

Igualmente, la compañía también destacó que ha ayudado a mitigar el impacto de la volatilidad de los precios de los combustibles a sus clientes, aplicando descuentos adicionales en sus estaciones de servicio.

Durante los seis primeros meses del año, la energética ha realizado una contribución fiscal total de 6.602 millones de euros entre tributos y cargas públicas asimilables; de ellos, el 70% (4.632 millones de euros), en España.

Por su parte, el flujo de caja de las operaciones (FCO) se situó en los 1.935 millones de euros y en 3.285 millones de euros excluyendo la variación del fondo de maniobra, 373 millones de euros por encima del mismo periodo de 2025.

Esta sólida generación de caja fue superior a las inversiones netas, intereses, minoritarios y a la adquisición de acciones propias bajo el programa de recompra de acciones del grupo por importe de 350 millones de euros lanzado el pasado mes de marzo.

De esta manera, durante la primera mitad de 2026 el flujo de caja de las operaciones se situó en 5.711 millones de euros excluyendo la variación del fondo de maniobra.

Sólidos resultados con menos deuda

Mientras, la deuda neta del grupo al final del segundo trimestre se situó en 3.667 millones de euros, 1.133 millones de euros inferior a la del cierre del primer trimestre de 2026, debido principalmente a una sólida generación de caja y a la desconsolidación de deuda procedente del acuerdo para desinvertir un portafolio de activos de energías renovables en España.

Así, la deuda neta excluyendo arrendamientos se situó en 935 millones de euros en el segundo trimestre. El ratio de apalancamiento se situó en 11,3%, frente al 14,3% al final del primer trimestre de este año. El ratio de apalancamiento excluyendo arrendamientos se situó en 3,1%.

El consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, destacó que Repsol obtuvo «unos sólidos resultados» en este segundo trimestre, «combinando un excelente desempeño financiero junto con una continuada ejecución estratégica».

«Entre los principales hitos destacan el inicio de la producción de crudo en Pikka, la puesta en marcha de la producción de combustibles renovables en Puertollano y nuevos avances en nuestra estrategia de rotación de activos renovables. Junto con una sólida generación de caja y la fortaleza de nuestro balance, estos logros nos permiten seguir invirtiendo con disciplina mientras continuamos mejorando la remuneración al accionista», dijo.

Segundo programa de recompra

A este respecto, la compañía ha decidido volver a acelerar en su estrategia de retribución a sus accionistas y ha aprobado un segundo programa de recompra de acciones propias, que complementan el pago del dividendo en efectivo, por importe de hasta 500 millones de euros, que se suma al ya finalizado de 350 millones de euros. Además, prevé anunciar una tercera recompra de acciones en octubre.

Estos dos programas supondrían llevar a cabo recompras de títulos por importe de hasta 850 millones de euros para reducir capital en 2026. Además, con la tercera recompra de acciones prevista en octubre alcanzaría el rango comprometido de distribución a los accionistas del 30% al 40% del flujo de caja de las operaciones.