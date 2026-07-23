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El Dr. Iván Malagón, único especialista en el mundo en haber logrado simultáneamente las categorías Invisalign Diamond y Spark Sapphirer, advierte de que el sérum dental, el último fenómeno viral en redes sociales, no es un blanqueamiento real y puede enmascarar problemas de fondo, al igual que otros trucos como el carbón activo o el bicarbonato, justo en la temporada de bodas, comuniones y vacaciones.

La llegada del verano dispara cada año la búsqueda de una sonrisa perfecta de cara a las vacaciones. Pero junto a esa demanda crece también el consumo de vídeos virales que prometen dientes más blancos en cuestión de días con fórmulas caseras —carbón activado, bicarbonato, lápices blanqueadores sin supervisión o tiras de dudosa procedencia compradas por internet—. El odontólogo Iván Malagón, conocido por ser el dentista de referencia de numerosos rostros conocidos y por su trabajo pionero en ortodoncia invisible, alerta de que estas prácticas pueden erosionar el esmalte dental de forma permanente y aumentar la sensibilidad, justo cuando más pacientes buscan mejorar su sonrisa antes del verano.

El problema

Según explica el Dr. Malagón, el atractivo de estos métodos está en su promesa de resultados inmediatos y de bajo coste, pero el esmalte dental no se regenera una vez perdido. Los abrasivos como el carbón activado o el bicarbonato de sodio, usados con frecuencia, desgastan la superficie del diente, mientras que los productos blanqueadores no regulados y aplicados sin control profesional pueden provocar quemaduras en encías, hipersensibilidad y, en algunos casos, un tono aún más amarillento a largo plazo al dejar expuesta la dentina.

La última moda: los sérums dentales

A los trucos caseros de siempre se suma ahora una nueva moda que arrasa en redes: los llamados sérums dentales, geles o líquidos concentrados que prometen blanquear, fortalecer el esmalte y reducir la sensibilidad sin pisar la consulta. El Dr. Malagón advierte de que su efecto real es, como mucho, superficial y temporal: eliminan manchas de la superficie del diente, pero no son un blanqueamiento real, que solo se consigue con peróxido de hidrógeno o de carbamida bajo control profesional. Además, algunos de estos productos alivian la sensibilidad simplemente tapando de forma pasajera los poros de la dentina, lo que puede enmascarar problemas de fondo como caries o enfermedad de encías que requieren tratamiento real.

En palabras del experto

«Cada verano vemos más pacientes que llegan a la consulta con las encías irritadas y el esmalte dañado por haber probado un método que vieron en redes. Lo que promete un resultado en 48 horas normalmente esconde un desgaste que no se ve a simple vista, pero que se paga con sensibilidad y, con los años, con dientes más frágiles», explica el Dr. Iván Malagón.

«Una sonrisa bonita no es solo una sonrisa blanca: es una sonrisa sana. El blanqueamiento debe ir siempre precedido de una revisión que descarte caries o problemas de encías, y realizarse con productos y concentraciones adecuadas a cada paciente», añade.

«Un sérum puede dejar los dientes más limpios, pero si lo que se busca es una sonrisa realmente más blanca y sana, el camino sigue pasando por la consulta del dentista. Hay que diferenciar entre lo que tiene evidencia científica detrás y lo que es simplemente una promesa comercial», subraya el Dr. Malagón.

Recomendaciones del Dr. Malagón antes del verano

1. Revisión previa. Antes de cualquier blanqueamiento, una exploración profesional descarta caries, gingivitis o sensibilidad que contraindiquen el tratamiento.

2. Desconfiar de los resultados «exprés». Ningún blanqueamiento seguro es instantáneo; los cambios de tono reales y estables requieren varias sesiones controladas.

3. Evitar abrasivos caseros. Carbón activado, bicarbonato o limón no aclaran el diente: desgastan el esmalte y pueden oscurecerlo a la larga.

4. Cuidado con los sérums de moda. Su efecto es cosmético y superficial: pueden dejar los dientes más pulidos, pero no sustituyen un blanqueamiento profesional ni una revisión clínica.

5. Productos con respaldo clínico. Los geles con peróxido deben usarse siempre bajo pauta profesional y con férulas a medida, nunca genéricas.

6. Cuidar la encía tanto como el diente. Una sonrisa sana empieza por unas encías sin inflamación; sin esa base, ningún blanqueamiento dura.