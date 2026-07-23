Las imágenes del incendio de Villa del Prado: casas calcinadas y rescates ‘in extremis’ de la Guardia Civil

Casas y coches completamente calcinados, rescates de la Guardia Civil con el fuego pisando los talones … Es el panorama que deja, esta madrugada del jueves, el incendio forestal iniciado en Almorox (Toledo) y que el viento ha propagado con gran velocidad a la localidad madrileña vecina de Villa del Prado, cuya población ha sido confinada. Las imágenes servidas por la Guardia Civil muestran a los agentes desalojando in extremis la Urbanización El Encinar del Alberche, rodeada por el fuego.

Los agentes han ido chalet por chalet. En algunos casos, han tenido que romper a patadas las puertas para asegurarse que no quedaba nadie dentro. Muchos vecinos son ancianos y han sido sacados en volandas con lo puesto. Una señora muy mayor y de aspecto débil emerge de la oscuridad de su casa rodeada completamente por el humo. Los guardias la localizan. Ella pregunta desconcertada: «¿Qué hago?». Los guardias civiles no contestan casi. Se la llevan entre los dos. Probablemente, han salvado su vida.

El fuego ya ha devorado varias casas y coches, tanto aparcados en garajes como en las calles de la urbanización. A medianoche, no había víctimas oficialmente. El consejero madrileño, Carlos Novillo, informaba desde el Puesto de Mando Avanzado en Villa del Prado que se mantenía la llamada ‘Situación Operativa 2’ porque el riesgo -señalaba- es «muy alto». Los bomberos estaban a medianoche intentando perimetrar el incendio.

Los evacuados están en los albergues provisionales de Villa del Prado y Aldea del Fresno. La Comunidad de Madrid ha puesto en alerta al Hospital Zendal y al Hospital San José en previsión de una posible evacuación masiva de residencias o del hospital Virgen de la Poveda.

El Consorcio Regional de Transportes ha establecido rutas alternativas para atender a todos los municipios de la zona. Permanecen cortadas la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

38 medios terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, de Bomberos Forestales y de Agentes Forestales están trabajando de madrugada. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está siguiendo la evolucion del incendio y se ha mostrado «muy preocupada» por la evolución del fuego.