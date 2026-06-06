Un nuevo estudio revela el ejercicio que debes realizar para llegar fit al verano: lo importante es la intensidad

El ejercicio que debes realizar para llegar fit al verano no es quizás el que estás haciendo. Por esto conviene escuchar a expertos y entrenar de otra forma. Según diversos estudios, el más recomendado para fortalecer y desarrollar los músculos es el entrenamiento de resistencia, también conocido como entrenamiento de fuerza. Aunque caminar, correr o montar en bicicleta aportan numerosos beneficios para la salud, los expertos coinciden en que cuando el objetivo es aumentar la masa muscular, mejorar la fuerza y conservar la funcionalidad física con el paso de los años, ningún método resulta tan eficaz como trabajar los músculos contra una resistencia.

Esta modalidad de ejercicio puede realizarse con pesas libres, máquinas de musculación, bandas elásticas o incluso utilizando el propio peso corporal como carga para estimular el crecimiento muscular. La importancia de mantener una musculatura fuerte va mucho más allá de la apariencia física. Según la investigación publicada por Taylor and Francis, el entrenamiento de resistencia es la principal estrategia para inducir la hipertrofia muscular, es decir, el aumento del tamaño de los músculos. Este proceso no solo mejora el rendimiento deportivo, sino que también favorece la salud metabólica, ayuda a prevenir enfermedades crónicas y contribuye a conservar la capacidad funcional durante toda la vida.

El ejercicio que debes realizar para llegar fit al verano

Los investigadores observaron que un programa de entrenamiento progresivo permitió aumentar la masa muscular magra de los participantes, especialmente cuando se combinaban distintas estrategias como el incremento del volumen de entrenamiento y la variación de ejercicios.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que el trabajo de fuerza es una herramienta fundamental para preservar la salud física a largo plazo.

¿Por qué el entrenamiento de resistencia es el mejor para los músculos?

Cuando se habla de ejercicios para desarrollar los músculos, el entrenamiento de resistencia ocupa el primer lugar. Este tipo de actividad obliga a los músculos a trabajar contra una fuerza externa, generando pequeñas adaptaciones que, con el tiempo, aumentan la fuerza y el tamaño muscular.

La Clínica Cleveland explica que el entrenamiento de fuerza incluye cualquier ejercicio en el que los músculos deban superar, controlar o resistir una carga. Esto puede lograrse mediante pesas, bandas de resistencia, máquinas específicas o ejercicios funcionales como flexiones, sentadillas o dominadas.

Lo más importante es que los músculos reciban un estímulo suficiente para adaptarse. A medida que aumenta la exigencia, el cuerpo responde fortaleciendo las fibras musculares y mejorando su capacidad para realizar esfuerzos.

¿Por qué los músculos necesitan ser estimulados?

Para llegar fit al verano debemos tener presente que los músculos funcionan bajo el principio de uso y desuso. Si se utilizan de manera regular, se fortalecen y mantienen su tamaño. Sin embargo, cuando permanecen inactivos durante largos periodos, comienzan a perder masa y capacidad funcional.

Los especialistas de la Clínica Cleveland advierten que la falta de ejercicios de fortalecimiento acelera la pérdida muscular, un proceso que se vuelve más evidente con el envejecimiento. Esta disminución puede afectar la movilidad, la independencia y la calidad de vida.

Por ese motivo, incorporar sesiones de entrenamiento de fuerza de manera habitual resulta esencial para conservar una musculatura saludable y prevenir el deterioro físico asociado al paso de los años.

¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento de fuerza para la salud?

Las ventajas del entrenamiento de resistencia para llegar fit al verano van mucho más allá del desarrollo muscular. Uno de los beneficios más destacados es el aumento de la fuerza funcional, que facilita las actividades cotidianas y mejora el rendimiento físico general.

La Clínica Cleveland señala que las mejoras en la fuerza y el tono muscular suelen comenzar a apreciarse entre los dos y tres meses después de iniciar un programa constante.

«Además, el fortalecimiento de la zona central del cuerpo y de las piernas contribuye a mejorar el equilibrio y la estabilidad», mencionan los especialistas. Otro dato relevante es que las actividades de fortalecimiento muscular pueden reducir el riesgo de muerte prematura entre un 10% y un 17%, una cifra que refleja el impacto positivo que tiene mantener una musculatura fuerte sobre la salud general.

El entrenamiento de resistencia muscular fortalece los huesos

La Escuela de Medicina de Harvard destaca un aspecto menos conocido del entrenamiento de fuerza: su capacidad para fortalecer los huesos. Cuando los músculos trabajan contra una resistencia, también estimulan el tejido óseo, favoreciendo su mantenimiento y densidad.

Este beneficio resulta especialmente importante para prevenir fracturas relacionadas con la osteoporosis. Las zonas más favorecidas son la cadera, la columna vertebral y las muñecas, que suelen ser las áreas con mayor riesgo de lesión en edades avanzadas.

Además, los expertos destacan que los ejercicios que combinan fuerza, potencia y equilibrio ayudan a reducir las caídas, uno de los principales factores asociados a las fracturas en personas mayores.

Aunque existen muchos ejercicios eficaces para los músculos, los expertos coinciden en que la constancia es el factor más importante para llegar fit al verano.