8 estrenos imprescindibles que llegan a las plataformas en abril: Movistar Plus, HBO, Netflix y Prime

Marzo está llegando a su fin y como siempre, el mercado del streaming ya tiene planificado todo un calendario de novedades increíbles para sus suscriptores. De películas de éxito a series esperadas que por fin, pondrán un punto final a sus historias. Por eso, a continuación hemos preparado una lista con los ocho estrenos más relevantes que llegarán a las plataformas de Movistar Plus, HBO, Netflix y Prime Video en el próximo mes de abril:

8 estrenos que llegan a las plataformas en abril

Movistar Plus

‘MaXXXine’

La culminación de la trilogía slasher de Ti West aterriza por fin en Movistar Plus. Un caramelo para los amantes de terror que nos cuenta cómo, después de sobrevivir a los sucesos vividos en X (2022), Maxine debe afrontar su viaje y convertirse en la actriz de Hollywood que siempre soñó. ¿El problema? Un despiadado asesino se dedica a matar actrices.

Fecha de estreno: día 8

‘Smile 2’

Los estrenos de terror no van a ser una tendencia en las plataformas en el inminente mes de abril, pero Movistar sí que ha centrado sus dos mejores adquisiciones en el género. La secuela del director Parker Finn nos pone en la piel de una estrella del pop que empieza a experimentar toda una serie de sucesos extraños que comienzan a aterrorizar su vida. Tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado si quiere recuperar su vida.

Fecha de estreno: día 13

HBO

‘The Smashing Machine’

Dwayne Johnson no encontró el reconocimiento interpretativo que deseaba. Sin embargo, su papel dramático encarnando al luchador real Mark Kerr no deja de ser una experiencia grata para todos aquellos amantes de lis biopics deportivos. También supone el debut en solitario del director Ben Safdie.

Fecha de estreno: día 9

‘Euphoria 3’

Es sin duda, la gran novedad entre los estrenos de plataformas en abril. La tercera temporada de Euphoria será la última. ¿Cómo le irá a Rue y a los demás personajes fuera de los pasillos del instituto? Pues metiéndose en problemas, como siempre.

Fecha de estreno: día 13

Netflix

‘Bronca 2’

La serie creada por Lee Sung Jin regresa en un formato de antología, donde el inicio de todo arranca con una confrontación entre un jefe y du mujer. Bronca 2 vuelve a presumir de casting con la presencia de auténticas estrellas como Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny.

Fecha de estreno: día 16

‘Stranger Things: Relatos del 85’

El arranque del 2026 finalizó la trama principal de Stranger Things, pero ahora Matt y Ross Duffer nos regalan un capítulo extra en forma de animación. Vuelven los personajes de siempre con un relato ubicado entre las temporadas tres y cuatro.

Fecha de estreno: día 23

‘El fuego de la venganza’

Los fans de Denzel Washington se acordarán de la película de 2004 que adaptaba la novela de A.J. Quinell. Ahora, Netflix transforma la historia en una miniserie de televisión que tiene a Yahya Abdul-Mateen II como protagonista.

Fecha de estreno: día 30

Prime Video

‘The Boys’

Junto a Euphoria, la quinta temporada de The Boys es uno de esos estrenos imperdibles que llegan a plataformas en abril. La trama principal de el Carnicero y compañía llegará a su fin. ¿Podrán los protagonistas vencer a Patriota? ¿qué pasará con los súpers? Erik Kripke, uno de los creadores, ya nos avisó hace algunos días que el desenlace traerá despedidas traumáticas.