«Me siguió a casa»… y ahora necesita nombre: la nueva ocurrencia de Haaland con el mapache que se trajo del Mundial

Erling Haaland vuelve a demostrar que, además de ser uno de los futbolistas más letales del planeta, también tiene un peculiar sentido del humor. Después de hacerse viral al regresar del Mundial con un insólito souvenir (un mapache disecado sujetando una botella de whisky), el delantero del Manchester City ha decidido dar un paso más: ponerle nombre.

Todo comenzó cuando el noruego aterrizó en Oslo cargando con el extravagante objeto, que no tardó en convertirse en una de las imágenes más comentadas en redes sociales. Él mismo alimentó la broma publicando una fotografía junto al animal con el mensaje: «Me siguió a casa», una frase que desató miles de reacciones entre sus seguidores.

Lejos de dejar la historia ahí, Haaland ha convertido al mapache en un personaje más de su día a día. A través de una encuesta en Instagram ha pedido ayuda a sus millones de seguidores para bautizar a su inesperado compañero de aventuras. Las opciones no podían ser más originales: Cowboy, Ranger, Tex y R.O.W., siglas de Raccoon On Wheels.

Por el momento, R.O.W. es la opción favorita de los aficionados, que se han volcado en la votación y han convertido la encuesta en otro fenómeno viral. El delantero, acostumbrado a acaparar titulares por sus goles y récords sobre el césped, vuelve a hacerlo ahora gracias a una ocurrencia que demuestra su lado más desenfadado.