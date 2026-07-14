¿Cuánto sabes de la nueva camiseta de España? ¡Vota y ponte a prueba!

Queremos saber tu opinión: ¿qué noticia del corazón te ha impactado más esta semana?

Las invitadas VIPs mejor vestidas del fin de semana: ¡Vota por tu favorita!

Mundial 2026, camiseta liga
(Foto: Cool)
Marta Morales

La nueva segunda camiseta de España para el Mundial 2026 no solo destaca por su elegante diseño en blanco roto, sino también por el homenaje que rinde a la literatura clásica española. Inspirada en las páginas de antiguos libros y manuscritos, incorpora detalles en dorado y burdeos, además del regreso del icónico trébol de Adidas. Pero, ¿te has fijado en todos sus secretos? Ponte a prueba con este divertido quiz y descubre si eres un auténtico experto en la nueva equipación de La Roja.

Últimas noticias

Lo más leído