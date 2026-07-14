¿Cuánto sabes de la nueva camiseta de España? ¡Vota y ponte a prueba!
La nueva segunda camiseta de España para el Mundial 2026 no solo destaca por su elegante diseño en blanco roto, sino también por el homenaje que rinde a la literatura clásica española. Inspirada en las páginas de antiguos libros y manuscritos, incorpora detalles en dorado y burdeos, además del regreso del icónico trébol de Adidas. Pero, ¿te has fijado en todos sus secretos? Ponte a prueba con este divertido quiz y descubre si eres un auténtico experto en la nueva equipación de La Roja.
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