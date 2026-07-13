Las invitadas VIPs mejor vestidas del fin de semana: ¡Vota por tu favorita!

El verano continúa dejando una agenda repleta de bodas, fiestas y eventos donde las invitadas vuelven a convertirse en una auténtica fuente de inspiración para quienes ya piensan en sus próximos compromisos. Este fin de semana, algunos de los rostros más conocidos de nuestro país han compartido sus estilismos en redes sociales, demostrando que la elegancia puede interpretarse de formas muy diferentes.

Entre las protagonistas destacan Nuria Roca, siempre fiel a un estilo sofisticado y atemporal; Eva González, que volvió a apostar por una silueta impecable con prendas de líneas limpias; Marta Pombo, referente del estilo relajado y tendencia, y María García de Jaime, que una vez más confirmó por qué se ha convertido en una de las influencers con mayor influencia en el mundo de la moda.

Vestidos vaporosos, conjuntos de dos piezas, colores vibrantes, estampados florales y tejidos ligeros marcaron las propuestas de un fin de semana en el que las tendencias estivales fueron las grandes protagonistas. Tampoco faltaron los complementos estrella de la temporada: sandalias minimalistas, bolsos de rafia, joyería dorada y peinados naturales que completaron unos looks pensados para triunfar tanto de día como de noche.

Más allá de seguir una misma tendencia, cada una de ellas apostó por reflejar su personalidad a través de la moda, demostrando que no existe un único manual de estilo para convertirse en la invitada perfecta. Desde propuestas más clásicas hasta opciones mucho más actuales, todas ofrecieron ideas fáciles de adaptar a cualquier celebración de verano.

Ahora llega la pregunta más difícil. Si tuvieras que elegir un solo estilismo de este fin de semana, ¿con cuál te quedarías? ¿Prefieres la elegancia clásica de Nuria Roca, la sofisticación de Eva González, el aire desenfadado de Marta Pombo o el estilo tendencia de María García de Jaime?