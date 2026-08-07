Sánchez tira de la camisa de las crisis: usa en la conferencia de Ceuta la misma que usó con los incendios de 2025

Pedro Sánchez ha recuperado del armario una vieja conocida para enfrentarse a una nueva crisis. El presidente del Gobierno ha presidido este viernes desde La Mareta, en Lanzarote, una reunión por videoconferencia para analizar la situación de Ceuta y la imagen no ha pasado desapercibida: lleva la misma camisa rosa que lució el verano pasado cuando, también desde su residencia de vacaciones, seguía por videollamada la evolución de los incendios forestales que estaban arrasando distintos puntos de España. Una coincidencia cuanto menos curiosa que deja una fotografía con un evidente aire de déjà vu: cambia el problema, pero Sánchez parece haber decidido que, para las emergencias, no hace falta estrenar camisa.

En agosto de 2025, Sánchez recurría a esta prenda mientras presidía por videollamada el Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales. Aquella jornada, el presidente del Gobierno recibía información sobre la evolución de los incendios y sobre el despliegue de los distintos dispositivos de emergencia mientras permanecía en La Mareta. Las imágenes oficiales dejaron entonces a Sánchez sentado ante sus pantallas, con la camisa rosa y ese particular look de verano que parece querer compatibilizar el descanso con el despacho presidencial. Un año después después, la fotografía vuelve a repetirse con una precisión casi fotográfica.

La camisa, de hecho, ya podría tener su propio historial de emergencias. Primero fueron los incendios y ahora le ha tocado a Ceuta. No parece que Sánchez haya querido complicarse demasiado con el estilismo: mismo tono, mismo escenario y una fórmula de trabajo que también resulta familiar. El presidente permanece en Lanzarote y, cuando la agenda lo requiere, convierte temporalmente La Mareta en una extensión de La Moncloa. La pantalla sustituye al despacho oficial, los ministros aparecen conectados al otro lado y la camisa de verano hace de uniforme presidencial. Todo muy agosto. Todo muy telemático. Y todo con la particularidad de que el jefe del Gobierno está coordinando una crisis nacional sin abandonar su residencia vacacional.

Este viernes, al otro lado de la videollamada estaban Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz, Sira Rego y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez. Sánchez ha presidido la reunión para hacer balance de la situación en Ceuta y poner en marcha nuevas medidas para atender a los migrantes que permanecen en la ciudad y reforzar la seguridad y el bienestar de los ceutíes. La Moncloa asegura que el Ejecutivo utilizará todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad. Pero, mientras se despliega toda esa maquinaria del Estado, la maquinaria presidencial parece funcionar en modo vacaciones: portátil, videollamada, camisa ligera y La Mareta como centro de operaciones.

Y es precisamente el escenario lo que hace que la imagen tenga todavía más gracia. Porque no estamos hablando de una reunión cualquiera desde un despacho cualquiera. Sánchez está en Lanzarote, en una residencia que tradicionalmente forma parte de su descanso estival, y desde allí atiende una agenda que no entiende demasiado de vacaciones. La Mareta vuelve a convertirse así en una especie de Moncloa paralela: se cierran las puertas del despacho oficial, pero se abre la pantalla del ordenador. El presidente puede seguir disfrutando de la isla y, cuando toca ponerse serio, sentarse delante de una cámara y reunir a medio Gobierno. Todo sin necesidad de hacer la maleta ni, aparentemente, de cambiarse de camisa.

La escena tiene algo de «teletrabajo presidencial deluxe». Mientras buena parte de España afronta agosto con sus propios planes de vacaciones, Sánchez mantiene reuniones de alto nivel desde uno de los lugares más privilegiados de su descanso estival. Y la camisa encaja perfectamente en el cuadro: suficientemente formal para aparecer ante una cámara, suficientemente relajada para no parecer que se ha interrumpido del todo el verano. Una suerte de término medio estilístico que el presidente parece haber encontrado y que, visto el precedente, funciona especialmente bien cuando hay una emergencia de por medio.