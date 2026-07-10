Queremos saber tu opinión: ¿qué noticia del corazón te ha impactado más esta semana?
Aun estando en pleno verano, la actualidad de la crónica social de nuestro país no da tregua. En apenas unos días, hemos sido testigos de noticias que han generado sorpresa, emoción e intensos debates. Desde la polémica del lamentable estado de Cantora hasta el desorbitado precio que ha pagado Julia Janeiro por su primera vivienda. Sin olvidarnos de la inesperada boda de Nieves Álvarez o la ruptura de Pintigo. Sin duda, han sido muchos los temas que han acaparado multitud de titulares en los últimos 7 días, pero, ¿cuál de todos te ha impactado más? Participa, vota en nuestra encuesta y ayúdanos a descubrir qué información ha marcado más la actualidad para nuestros lectores.
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