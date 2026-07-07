Ana Obregón en modo ‘Los vigilantes de la playa’: el guiño más salvaje de McDonald’s

Hablar del verano en España es hablar de playas, sombrillas, fiestas populares y también de imágenes que han quedado grabadas en la memoria colectiva. Entre ellas, una de las más reconocibles es el tradicional posado veraniego de Ana Obregón, una estampa que durante décadas ocupó portadas de revistas y terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la temporada estival. Ahora, ese icónico momento vuelve a cobrar protagonismo de la mano de McDonald’s, que lo ha incluido en su nueva campaña publicitaria Mitiquísimos.

La cadena de restauración ha querido rendir homenaje a todos esos elementos que forman parte del imaginario del verano español y, entre ellos, ha reservado un lugar destacado para la presentadora y actriz. Sin necesidad de que Ana Obregón participe directamente en el anuncio, la campaña hace un guiño a uno de los fenómenos mediáticos más recordados de cada verano: sus esperados posados veraniegos, que durante años marcaron el inicio de la temporada y se convirtieron en un auténtico acontecimiento para la prensa del corazón.

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Desarrollada por la agencia creativa &Rosàs, Mitiquísimos reúne una colección de escenas y recuerdos que varias generaciones de españoles identifican de forma inmediata. La avioneta sobrevolando la playa, el sonido de las palas junto al mar, la clásica nevera azul bajo la sombrilla, las fiestas de los pueblos o la voz de Fernandisco forman parte de ese universo nostálgico que McDonald’s ha querido recuperar. Sin embargo, el guiño a Ana Obregón destaca especialmente por representar uno de los iconos más populares y reconocibles del verano en España.

El spot combina referencias clásicas con una estética actual para conectar tanto con quienes crecieron viendo esos momentos como con las nuevas generaciones. La campaña Mitiquísimos está acompañada por un jingle original compuesto por Esteban Navarro, que busca convertirse en una de las melodías del verano y reforzar el recuerdo de la iniciativa.

Desde McDonald’s explican que el objetivo es celebrar todos aquellos rituales y costumbres que permanecen inalterables con el paso del tiempo. En palabras de Álvaro Miguel, director de Marketing de McDonald’s España, existen campañas que simplemente hablan del verano y otras que consiguen formar parte de él. Precisamente esa es la intención de Mitiquísimos: recordar momentos compartidos que forman parte de la memoria colectiva de los españoles.

La presencia del posado de Ana Obregón dentro de la campaña no es casual. Durante décadas, la actriz y presentadora protagonizó algunas de las portadas más comentadas de la prensa rosa cada verano. Sus sesiones fotográficas en bañador o bikini terminaron convirtiéndose en una auténtica tradición estival, hasta el punto de trascender el ámbito del entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural que hoy sigue siendo reconocido por varias generaciones. La campaña tendrá presencia en televisión, publicidad exterior, radio, plataformas digitales y redes sociales. Además, McDonald’s desarrollará diferentes activaciones durante todo el verano, incluyendo publicidad mediante avionetas en zonas costeras, experiencias en playas y colaboraciones con creadores de contenido como Dulceida, Ariane Hoyos, Natalia Palacios, Sofía Hamela, Junior Healy y Pablo Vera, quienes contribuirán a amplificar el mensaje entre el público más joven.