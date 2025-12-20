Todo lo que sabemos de la relación de Ana Obregón con Epstein y del «conmigo era dulce»

El nombre de Jeffrey Epstein continúa ocupando titulares seis años después de su fallecimiento, especialmente tras la difusión de nuevas informaciones que vuelven a situar en el centro del debate sus conexiones con figuras públicas de distintos países.

Días después de conocerse sus supuestos vínculos con Sofía de Suecia, una publicación de The New York Times ha reactivado el interés mediático al asegurar que el magnate mantuvo una relación sentimental con Ana Obregón en la década de los ochenta y que habría tenido lazos financieros con la familia García Obregón. La noticia se viralizó de inmediato y ha generado un intenso escrutinio sobre la actriz y presentadora, que decidió intervenir públicamente para aclarar todos los extremos de esa relación.

Visiblemente incómoda con la situación, la colaboradora de Y ahora Sonsoles expresó su malestar con la polémica: «Estoy flipando con todo esto, porque no es plato de buen gusto. Me pone nerviosa, que te unan a un depravado de esa magnitud es asqueroso. Me repugna haber sido su amiga, me hierve la sangre», afirmó en directo, subrayando que el impacto de las informaciones fue para ella inesperado e hiriente.

La experiencia de Ana Obregón

Según explicó, su encuentro con Epstein se produjo al poco de llegar a la ciudad: «Acabo mi carrera como segunda de mi promoción y con el enfado de mis padres me voy a vivir a Nueva York para estudiar Arte Dramático. Allí me presentaron a Jeffrey Epstein. Pensé que era un chico muy guapo y muy mono. Me dijeron que era muy inteligente, trabajaba en Wall Street…». A partir de ese primer contacto, comenzó una relación de cercanía que ella siempre definió como estrictamente amistosa. Tal y como recordó, «Empezamos una amistad. Me propuso quedar a desayunar y me mandó a un chófer en un Rolls Royce que me llevó a clase. Poco a poco empezamos a vernos todos los días para desayunar a las 6.30 de la mañana».

Durante esa etapa, la actriz asistió junto a Epstein a un homenaje a Elizabeth Taylor y compartió con él numerosos momentos de su vida diaria en la ciudad. Sin embargo, insistió en que nunca existió una relación sentimental, ya que por entonces mantenía un noviazgo con Miguel Bosé. La amistad, que se extendió aproximadamente durante dos años, llegó a incluir un breve período en el que convivieron en la vivienda del magnate porque el apartamento de Obregón se había incendiado.

La actriz, que reconoce haber desarrollado un fuerte aprecio hacia quien consideraba un apoyo en una etapa vital compleja, afirmó: «Quién no va a cogerle cariño, estando sola en NY, te aparece como un príncipe guapo y con dinero…». No obstante, ella misma marcó límites cuando, poco antes de regresar a España tras su ruptura con Bosé, Epstein trató de llevar su relación a otro terreno: «Le dije, Jeffrey, no me preguntes por qué, pero contigo no va a haber nada». Subrayó también que entre ambos «no tuvieron ni una noche de amor».

Ana Obregón ha sido sincera

The New York Times incluyó en su artículo la afirmación de que Epstein habría mantenido lazos económicos con los García Obregón. En concreto, apuntaron que el magnate se relacionó con familias acaudaladas que habían realizado inversiones arriesgadas y que fue contratado para ayudar a localizar capitales que habían desaparecido. Según esa misma versión, el padre de Ana habría invertido varios millones en una empresa posteriormente acusada de fraude.

Obregón respondió a estas acusaciones con contundencia. Por un lado, negó por completo cualquier vínculo financiero entre su familia y Epstein, señalando: «Mi padre empezó a trabajar con 11 años y trabajó como un animal toda su vida. No había ninguna relación económica de nada, no tiene nada que ver con mi familia». Ante los datos aportados por el diario estadounidense, añadió: «No me consta. No puedo decir sí, no, ni todo lo contrario. Lo que es mentira es que la empresa de mi familia quebró, para nada».

Lo que sí confirmó es que Epstein llegó a viajar a España durante uno de sus regresos estivales y conoció tanto a sus padres como a sus hermanos. Incluso reveló que intentó presentarle a su hermana Amalia, aunque la relación no prosperó.

La actriz está muy sorprendida

Una de las cuestiones más relevantes en su testimonio público fue la afirmación de que, durante la época en que fueron amigos, no percibió comportamientos que pudieran anticipar lo que años después se descubriría. Obregón explicó que Epstein tenía entonces 27 años, y que jamás observó actitudes inapropiadas: «¿Cómo va a hacer de pederasta? No lo sé. Yo en lo que he vivido, que no me separaba de él, no lo vi nunca». Según relató, en todos los eventos y fiestas a los que acudieron juntos, «tenía un comportamiento increíble con las mujeres, educadísimo con todo el mundo».

La relación comenzó a enfriarse cuando ella regresó definitivamente a España. A partir de ese momento perdieron el contacto, y la siguiente vez que supo de él fue ya en un contexto completamente distinto, cuando residía en Miami acompañando la carrera universitaria de su hijo Aless en 2010.