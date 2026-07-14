Adiós a Netflix tal y como lo conocemos ahora: su sustituto va a ser como la televisión tradicional y habrá vídeos en vertical

En poco más de una década, el consumo audiovisual doméstico ha cambiado por completo. La irrupción de las plataformas de vídeo bajo demanda ha modificado el paradigma y las tendencias, tanto cinematográficas como seriéfilas, de unos espectadores que cada vez tienen menos paciencia y capacidad de retener la atención sobre narrativas que no vayan directas al núcleo de la trama. Por eso y según ciertas informaciones provenientes de medios norteamericanos, Netflix parece estar a punto de dar otro salto vertiginoso en su modelo de negocio: emisiones en directo, vídeos verticales y la opción de incluir paquetes con acceso a otras marcas de streaming.

La empresa californiana es la líder del mercado. Una posición de privilegio que arrastra por norma la obligación de anticiparse a los grandes cambios del sector antes que el resto de rivales. Porque aunque esta nueva transformación puede sentirse como una acción tremendamente arriesgada, no debemos olvidar que Netflix fue la primera en incluir publicidad en su plan básico y perseguir con firmeza el sistema de multicuentas que permitía compartir suscripción entre varios hogares. Todavía no es algo oficial que haya confirmado la compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters, pero los indicadores estadísticos del estudio parecen indicar que los usuarios pasan menos tiempo visualizando contenidos, sobre todo en las franjas de edad más bajas.

Netflix podría cambiar por completo tal y como la conocemos

La noticia tiene su fuente en el periódico The Wall Street Journal, el cual asegura que la corporación del Tudum se encuentra inmersa en el desarrollo y activación de mecanismos que consigan hacer crecer de nuevo la interacción de los suscriptores con los servicios. Y eso pasa por replicar un poco la fórmula de medios como Twitch o TikTok, cuya naturaleza viral e inmediata ha sabido conquistar a las audiencias del público joven.

Entre las diferentes acciones planteadas por el medio, Netflix incorporaría canales de emisión en directo. Un híbrido entre lo actual y la televisión convencional, logrando que los espectadores se encuentren con contenido permanente, teniendo una opción directa y de fácil acceso que no implique gastar el tiempo en bucear por el inabarcable abanico de contenidos de la plataforma.

Eso sí, el punto más radical reside en la idea de decidirse por narrativas más breves vinculadas a ese interés desmedido en capitalizar esta especie de etapa hegemónica para el consumo de dopamina.

¿Podrían volver las pruebas gratuitas?

Más allá de estas dinámicas un tanto agresivas, desde What’s on Netflix han explicado que la marca está investigando en algunos países la instalación de suscripciones temporales gratuitas, centradas en captar nuevos espectadores.

¿Se transformará Netflix en algo completamente nuevo o se mantendrá fiel a la fórmula que la ha convertido en una líder estable en el mercado del vídeo bajo demanda?