Una de las franquicias más taquilleras vuelve a Netflix: recaudó 7.300 millones de dólares y es perfecta para un maratón este fin de semana

Después de un año desde su partida del catálogo de Netflix, la saga de acción más alocada y espectacular regresa al abanico de contenidos de la plataforma: Fast & Furious vuelve a tener su propia carretera en el streaming de la «gran N roja». Pero, ¿vuelven todas las entregas? ¿Hasta cuándo estarán disponibles? ¿Cuándo llegará la próxima película a los cines?

La cinta original se estrenó en 2001 y el esqueleto de su guion replicaba de alguna forma a Le llaman Bodhi (1991), sólo que esta cambiaba las tablas de surf y a Keanu Reeves y Patrick Swayze por las carreras de coches ilegales y Paul Walker y Vin Diesel. El éxito fue rotundo y The Fast and the Furious (titulada en España como A todo gas) recaudó 207 millones de dólares a partir de un presupuesto de 38 millones. A pesar de no convencer del todo a la crítica, el filme de Rob Cohen se convirtió en un título de culto, encapsulando a la perfección las tendencias y la estética de lo que después bautizaríamos como «los dosmil».

No obstante, la propiedad intelectual se fue transformando y, después de dos capítulos sin la presencia de Diesel como Dominic Toretto, la IP volvió con el óxido nitroso activado, dejando de lado su parte callejera y apostando de lleno por el cine de acción sin pretensiones en el que las leyes de la física son simplemente un atrezo más que volatilizar en cada secuencia. Fast & Furious: Aún más rápido (2009) marcó el regreso definitivo del alma de la historia, convirtiendo a Toretto en el pegamento cohesionador de todos los personajes bajo el mantra patriarcal de ser una familia dentro y fuera del set.

‘Fast & Furious’ vuelve a Netflix

En total, la colección de títulos acumula un total de 7.300 millones de dólares en el box office. Cifras apabullantes que la convierten de facto en parte de ese selecto grupo histórico de sagas con un resultado financiero repleto de récords.

Desde hoy, 10 de julio, estas son las entregas de la saga que nos ofrece la suscripción a Netflix:

A todo gas (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

A todo gas: Tokyo Race (2006)

Fast & Furious: aún más rápido (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious 9 (2021)

Fast & Furious X (2023)

Como colofón, la plataforma también ha incluido el divertido spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019).

‘Fast Forever’ está en camino

La última entrega no cumplió las expectativas económicas de Universal Pictures, así que la próxima entrega buscará recuperar los orígenes perdidos del tuning y el asfalto de Los Ángeles, reduciendo los holgados presupuestos que hasta ahora estaban teniendo las últimas entregas. Llevará por nombre Fast Forever y se estrenará en marzo del 2028.

¿Cuánto tiempo estarán disponibles en Netflix? La compañía no lo especifica, pero teniendo en cuenta que es un contenido a priori exclusivo de SkyShowtime en España, Toretto y su familia podría irse tan rápido y furiosamente como ha sido su llegada. Así que abróchate el cinturón y no pierdas la oportunidad de marcarte un maratón adrenalínico este fin de semana.