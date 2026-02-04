La despedida de la saga ‘Fast & Furious’ es una realidad: Vin Diesel anuncia la fecha de estreno

La despedida de la saga Fast & Furious está tardando en arrancar más de lo previsto. ¿El motivo? Universal Pictures no quiere fomentar la creación de otro producto tan arriesgado como Fast X. La última entrega de la franquicia cosechó 724 millones de dólares, pero su desmesurado presupuesto la ha convertido en un proyecto inasumible. La cinta costó nada más y nada menos que casi 350 millones, llevando a que el punto de equilibrio económico del título (break even point) se sitúe entre los 875 y los 1.050 millones de dólares para comenzar a generar beneficios. Por eso y bajo la presión del estudio por tener un filme que recupere la esencia de la propiedad intelectual, la estrella Vin Diesel acaba de anunciar el nombre oficial y la fecha de estreno del adiós definitivo de Dominic Toretto y su familia.

La intención de la nueva senda supone un cambio de sentido y la renuncia, a esa espectacularidad imposible que ha dominado en la IP desde prácticamente, el cuarto capítulo que recuperó al personaje principal. La despedida de la saga Fast & Furious tendrá por nombre oficial Fast Forever, teniendo como punto temático la vuelta a las carreras callejeras en la ciudad de Los Ángeles. Es decir, un regreso al filme original que en España se tituló A todo gas, funcionando como una especie de versión motorizada de la mítica cinta de los 90, Le llaman Bodhi. El anuncio corrió a cargo del propio Diesel, quien publico un post en su perfil de Instagram con una imagen que evoca el punto de partida y ahora su conclusión inminente: la relación con su amigo, el tristemente fallecido Paul Walker.

La despedida de ‘Fast & Furious’ es una vuelta a los orígenes

La instantánea publicada por el actor no es otro que el momento de la cinta original en el que el personaje de Walker le entrega las llaves del coche al rol de Diesel, dejándole escapar de la policía.

La publicación llega acompañada de un mensaje cuyo contenido revela la fecha oficial de la despedida de Fast & Furious: «Nadie dijo que el camino sería fácil…pero es nuestro. Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado…Y un legado…perdura para siempre. ¡17 de marzo de 2028! Fast Forever».

De esta forma, Fast Forever será el enésimo homenaje a Walker, del que se espera otra despedida narrativa gracias al CGI y a la ayuda de sus hermanos. En dicha fecha de estreno habrán pasado ya 14 años desde la muerte del intérprete, lo que nos lleva a plantearnos la inevitable duda y cuestionamiento ético de hasta qué punto está volver a «resucitar» al actor digitalmente.

¿Quién regresará en ‘Fast Forever’?

Aparte de Diesel y la reconstrucción digital de Walker, se espera que la próxima cinta recupere a la mayor parte de la «familia motorizada» de Toretto. Desde Michelle Rodriguez a Tyrese Gibson, pasando por Ludacris, Jordana Brewster y Nathalie Emmanuel, entre otros. Se desconoce si Louis Leterrier volverá a la dirección.

Fast Forever huirá a todo gas del blockbuster de espionaje internacional, firmando una ultima vuelta que represente con nostalgia y tributo, una exitosa saga que ha revolucionado el cine de acción de los últimos 20 años.