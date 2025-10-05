¿Peligra la nueva película de ‘Fast & Furious’? Universal le pide a Vin Diesel un recorte de presupuesto

En un mercado de la exhibición cada vez más debilitado, el gran hándicap de Hollywood-aparte de la falta de creatividad-reside en los desorbitados presupuestos de sus producciones. Los cuales en la mayoría de ocasiones, representan el principal motivo de fracaso de dichos blockbusters. Ahí tenemos como principal ejemplo, al cine de superhéroes. Porque aunque los reboots recientes de Superman y Los 4 Fantásticos hayan salvado los muebles, otras apuestas como Thunderbolts o Capitán América: Brave New World no fueron productos rentables por poseer puntos de partida presupuestarios por encima de los 200 millones de dólares. Ahora, ese bache económico ha sacudido la suspensión de la la nueva película de Fast & Furious, dirigiendo el hipotético final de la saga a un callejón sin salida: Universal Pictures quiere hacer un recorte de al menos, 50 millones de dólares para Fast X: Parte 2.

La anterior entrega de la propiedad intelectual superó la barrera de los 700 millones de recaudación. Cifra abultada para la mayoría de producciones en la meca del cine, pero indiscutiblemente inferior a lo que venía aunando la franquicia. El rodaje además, fue un desastre que llevó al abandono de Justin Lin por diferencias creativas con Vin Diesel, disparando el presupuesto de un proyecto que alcanzó los 300 millones de inversión. Fast X no ofreció pérdidas y sin embargo encendió la alarma de la major, la cual anticipándose a un futuro debacle en la cartelera, no iba a permitir que Toretto y su gran familia siguiesen quemando el dinero en una nueva película de Fast & Furious que podría incluso recaudar menos que su antecesora. Porque…¿qué te queda por contar cuando en una historia de acción ya has roto todas las leyes de la física y hasta has mandado un coche al espacio?

La nueva película de ‘Fast & Furious’

Fast X: Parte 2 está inmersa en un purgatorio creativo en el que todos y cada uno de sus integrantes va a tener que abrocharse el cinturón si quieren que el filme arranque de verdad. El primero de ellos el propio Diesel, quien todavía pretende mantener un insostenible sueldo de 25 millones de dólares para la conclusión de esta historia que comenzó en 2001 con el filme original de Rob Cohen.

Las últimas novedades al respecto, las conocemos gracias a un artículo de The Wall Street Journal, donde el periodista Ben Fritz explica la inseguridad de los ejecutivos de la Universal, dentro de un punto de partida en el que no existe un guion aprobado, una fecha oficial de estreno y gran parte del casting principal no tiene un acuerdo firmado para regresar.

Tres condiciones para la filmación

Antes de la información publicada por el medio, Diesel ya había contando las tres condiciones innegociables que Universal habría exigido para el desenlace de la nueva película de Fast & Furious. El primero era que se retomase la filosofía inicial de las carreras callejeras, la vuelta a la ciudad de Los Ángeles y que el personaje de Dom (Toretto) se reuniese por fin con Bryan O’Connor. Porque a pesar de la muerte de Paul Walker en 2013, el personaje sigue vivo en la trama.

Originalmente, Fast X: Parte 2 estaba pensada para estrenarse en 2026. No obstante y visto el limbo en el que se encuentra el proyecto, no la veremos hasta como mínimo, finales de 2027.