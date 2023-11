¿Un cambio de modelo de negocio de Hollywood? Sólo una película de 200 millones de presupuesto ha obtenido ganancias en 2023

Los últimos estrenos del año no dejan lugar a dudas. Hoy, en la industria cinematográfica supone un riesgo considerable tener un proyecto con 200 millones de presupuesto. Las superproducciones llenas de estrellas ya no son garantía de nada en una escena audiovisual en la que cada vez menos gente acude a las salas. Por eso, no es de extrañar que si repasamos la cantidad de estrenos que han manejado esos números, descubramos que sólo uno de esos proyectos han generado ganancias. Lo que lleva cada vez más a pensar si quizás es necesario un cambio de modelo en el negocio de Hollywood.

Con la propuesta de animación Wish de Disney y la Napoleón de Sony y Apple TV , ya son 13 los estrenos de este 2023 que han manejado unos fondos de 2 centenas para su ejecución. De hecho, el mes de diciembre nos traerá una de estas últimas grandes superproducciones, Aquaman y el reino perdido. Pero además de su presupuesto, todas comparten una gran dificultad en cuanto al retorno económico.

Disney: la que más dinero se ha gastado

De estos 14 títulos de 2023, siete son de Disney y del total, nueve son secuelas o remakes y cinco pertenecen a los Universos cinematográficos de Marvel o DC Cómics. Que una historia precisa de un elevado presupuesto para poder competir contra los demás blockbusters del año no es una novedad, pero la inflación mundial y los sobrecoges derivados del COVID han elevado esto a nuevos extremos. Sólo así se puede explicar como filme como The Marvels haya podido sobrepasar los 200 millones de dólares de presupuesto, siendo la película más cara de Marvel tras las cintas de Los Vengadores.

De momento, de la lista actual, la única película que ha obtenido beneficios es Guardianes de la Galaxia Vol. 3, lo que no debe hacer demasiada gracia a Marvel, teniendo en cuenta que ahora su director James Gunn es quien va a “manejar el cotarro” en el nuevo DC Universe junto a peter Safran. Los exhibidores están obteniendo ganancias, pero para los estudios la estrategia no está funcionando tan bien.

¿Terminarán por desterrar los estudios los grandes presupuestos o continuarán en su empeño de un modelo de negocio de Hollywood que ha funcionado siempre?