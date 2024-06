A Paul Walter Hauser no le gusta nada que lo comparen con Vin Diesel

En la industria del cine existen intérpretes que se han ganado a pulso la fama de ser bombas de relojería en el set, consiguiendo que los productores ejecutivos tiemblen con sólo escuchar su nombre. Ahí está el caso histórico de Marlon Brando o ejemplos recientes como Shia LaBeouf y Dwayne Johnson. Pero recientemente y coincidiendo con la recta final de la saga Fast & Furious, todas las miradas se están focalizando en la figura de Vin Diesel. El actor acumula unas cuantas polémicas dentro y fuera de los platós que han salido a la luz y por mucho que todavía sea una figura clave para Universal Pictures, no son pocos los compañeros de profesión que no se han mordido la lengua a la hora de criticar a la estrella. El último de ellos Paul Walter Hauser, conocido por su papel de Raymond en la serie de Cobra Kai.

Aunque su aparición en el spin-off de Karate Kid le haya dado una gran visibilidad, lo cierto es que este actor estadounidense tiene una extensa carrera a sus espaldas, llegando a ganar posteriormente un Globo de oro al Mejor actor secundario gracias a la miniserie Encerrado con el diablo y trabajando a las órdenes de cineastas de la talla de Clint Eastwood y Spike Lee. Recientemente, Hauser ha estado promocionando Del revés 2, donde da vida a través de su voz a la nueva emoción de Vergüenza. Aunque claro, este personaje de la secuela únicamente emite ruidos, sin llegar a tener nunca un discurso claro que los personajes entiendan. Esa actuación aparentemente sencilla, precisa de matices efectivos para que efectivamente, parezca que el personaje está diciendo cosas diferentes y no repitiendo una onomatopeya. Por eso, en una de las entrevistas más recientes se comparó su trabajo de doblaje con lo que en su momento hizo Vin Diesel con Groot en la saga de Guardianes de la Galaxia. Lejos de explicar esa similitud, al Hauser no le ha hecho ni pizca de gracia la comparación.

Paul Walter Hauser: «Soy accesible»

A sus 37 años, Paul Walter Hauser tiene una brillante carrera por delante a pesar de la cancelación de The Movie Critic, la película de Quentin Tarantino que le iba a reservar un personaje desconocido. Sin embargo, ese futuro estaría muy alejado de cualquier colaboración con Vin Diesel, del cual ha rajado a más no poder ,cuando han comparado los desempeños de Vergüenza y Groot. «Por favor, no digas eso. Me gusta pensar que llego a tiempo», contestaba inmediatamente a la reflexión sobre su posible semejanza interpretativa. En su respuesta, Hauser realizaba una pausa en la que parecía que iba a medir sus palabras, no sin antes dejar boquiabierto a Lewis Black, el actor que dobla al personaje de Ira.

Tras ese brutal comienzo, Hauser terminó diciendo que el era «accesible», insinuando que Vin Diesel no trata bien a la gente: «Amo a la gente, pero cuando escucho historias sobre actores de Hollywood a Quines les pagan muy bien y maltratan a la gente…las delato constantemente y es genial».

Tras la entrevista concedida a Cinemablend por la promoción de la secuela, Paul Walter Hauser todavía tiene pendiente el estreno de la sexta temporada de Cobra Kai el 18 de julio, aparte de protagonizar un biopic sobre Chris Farley en 2025 y aparecer entre el reparto del remake de Agárralo como puedas.

La complicada recta final de ‘Fast X’

Paul Walter Hauser no es el primer (ni seguramente el último) que se exprese abiertamente en contra de la actitud de Diesel en el set, aunque ambos nunca han compartido elenco en ningún proyecto. La falta de profesionalidad del actor es algo que destapó por primera vez Dwayne Johnson, pero las polémicas del intérprete que da vida a Toretto han ido creciendo desde que comenzase el rodaje de Fast X. Para empezar, el cineasta Justin Lin abandonó la producción después de un «gran desacuerdo» con el protagonista. La salida quedó en una anécdota, pero poco después una fuente de THR aseguró que el cineasta taiwanés habría señalado que seguir realizando la película no habría valido la pena «por su salud mental».

En 2023, Diesel fue acusado de agresión sexual por una exasistente, quien aseguró que el actor habría abusado de ella en septiembre de 2010, durante la producción de Fast Five. Por su parte, el actor de Las crónicas de Riddick habría negado la acusación.

Por lo menos, parece que Diesel ha firmado la paz definitiva con «La Roca» y este regresará como uno de los protagonistas de Fast X: Parte dos, programada para llegar a las salas en 2025.