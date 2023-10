El mítico actor con el que Vin Diesel se negó a trabajar en la saga ‘Fast & Furious’

Con fans y detractores a partes iguales, nadie puede discutir que la franquicia Fast & Furious es uno de los productos audiovisuales más longevos y lucrativos del cine moderno, con hasta 10 entregas (con una nueva en camino) y un spin-off que lo demuestran. Además, su concepción de “evento espectáculo” también pretende concentrar a las mayores estrellas de Hollywood. Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Idris Elba o los recién incorporados Brie Larson y Jason Momoa dan fe de ello. A esta lista, se podía haber sumado uno de los rostros más reconocidos del cine de acción pero Vin Diesel, emblema de la saga, lo impidió por completo. Hablamos de Jean-Claude Van Damme.

La leyenda del género que brilló en los 80 y los 90, lo ha contado en una entrevista reciente asegurando que aunque los productores y el director lo querían en la saga, el hombre que encarna a Dominic Toretto no dio el visto bueno: “Me quería en Fast & Furious y eso hubiera sido una decisión genial. Pero (Diesel) dijo ‘no, no le quiero’”. Su censurador no ha confirmado ni desmentido que ese fuese el caso, pero es la primera noticia que tenemos sobre que Diesel haya negado la entrada a “la familia” del proyecto a un intérprete. Lo que sí que es cierto es que Van Damme lleva mucho tiempo sin aparecer en proyectos punteros de la cartelera y el patriarca de la IP de Universal Pictures sólo parece querer incorporar nuevas estrellas al árbol genealógico establecido desde la primera entrega. Un razonamiento que se escenifica a la perfección con su insistencia en que “The rock”, regresase al proyecto (cosa que por cierto, terminó consiguiendo).

A Van Damme no le interesa el cine de acción actual

A pesar del rechazo de Vin Diesel, en su conversación con The Telegraph (vía Variety), el conocido con el sobrenombre de “los músculos de Bruselas” quiso dejar claro que no está nada interesado en el cine de acción que se produce en la actualidad: “La gente está en la pantalla como si condujera un Tesla, con ese CGI tan bonito y perfecto. Quizás algunas personas quieran volver a usar la palanca de cambios durante un rato. Sabes que lo que estoy diciendo es una metáfora, ¿verdad? Yo soy la palanca de cambios”.

La última vez que Van Damme apareció en una franquicia fue en 2012, cuando su colega Sylvester Stallone le llamó para participar con otros mitos del cine de acción en Los mercenarios 2. Una entrega en la que sí que pudo participar, ya que en la cinta original, la implicación de Steven Seagal (su enemistad es legendaria) se lo impidió. La película Darkness of Man y el documental El impacto de Van Damme han sido sus dos últimas participaciones en la industria que hemos podido ver este año.