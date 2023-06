Este es el tremendo dineral que Vin Diesel ha ganado por ‘Fast & Furious X’

La sirenita de carne y hueso está robándole cierto protagonismo a la hegemonía de Fast & Furious, pero eso no quita para que la décima entrega de la saga haya rebasado ya los 500 millones de dólares en todo el mundo. Ahora, como toda gran superproducción, sus grandes estrellas se reservan el derecho de un porcentaje de los ingresos de la cartelera y ¿sabéis quién se lleva más billetes no? Exacto, Vin Diesel.

Es lo que tiene haberse pasado toda una carrera promocionando una saga desde 2001, con la salvedad de la secuela del 2003 en la que sí que repitió Paul Walker. El actor ha estado en todas las demás entregas, agrandando su reparto como si de una gran familia se tratase con él en el centro a título de gran patriarca. Según medios tan fiables como Forbes, Diesel se embolsaba alrededor de 20 millones de dólares por su trabajo en esta penúltima película de la saga, un nivel que lo situaría a la altura de figuras de la talla de Chris Hemsworth, sólo por detrás de titanes de la talla de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt u otro héroe de acción como es Tom Cruise.

Una retribución que ha engrosado el presupuesto de la cinta, al añadir además a un gran número de caras conocidas, incluyendo a dos ganadoras del Premio Oscar. Fast 9 costó 200 millones de dólares, mientras que Fast & Furious 10 ha alcanzado los 340 millones. Unas cifras demenciales teniendo en cuenta que otros proyectos como Vengadores: Endgame costó prácticamente lo mismo y secuelas como la reciente Avatar: el sentido del agua, 250 millones. La explicación está detrás de la participación de rostros como Jason Momoa, Brie Larson, Daniela Melchior o Rita Moreno. Pero es que el largometraje ha aguantado a grandes estrellas de otras entregas como John Cena, Charlize Theron y Jason Statham.

Los vehículos utilizados no son para menos. En Fast X encontramos modelos como el Datsun 240Z o un Venom F5 Coupe. No obstante, su recaudación va viento en popa, siendo uno de los mejores estrenos de la IP de Universal Pictures. En teoría, la historia principal terminará con Fast & Furious 11 que todavía no tiene una fecha oficial programada.

No es de extrañar que Universal Pictures se permita la posibilidad de desembolsar ese sueldo para el caché de Vin Diesel, teniendo en cuenta que hablamos de una franquicia que en total ha recaudado más de seis mil millones de dólares en todo el mundo.