A Chris Hemsworth le ha costado casi dos años comprender a su villano de ‘Furiosa’

A pesar de que es una de las caras más reconocidas de Marvel y en general de la industria del entretenimiento, el actor Chris Hemsworth ha estado muy inseguro con su nuevo papel en Furiosa, el spin-off recuela de Mad Max: Fury Road. Esta nueva entrega de la franquicia sigue a la versión joven del personaje originalmente interpretado por Anya Taylor-Joy, explicando en cómo llegó a ser la temeraria conductora del mundo postapocalíptico de George Miller. Por lo poco que sabemos, el rol del australiano será el de villano, un antagonismo nada común en su filmografía pues está acostumbrado a ser el héroe. El marido de Elsa Pataky compartía sus inquietudes y sus problemas con el personaje en el podcast Happy Sad Confused.

“Acabo de terminar de filmar Furiosa con George Miller, es parte de la saga Mad Max, y a menudo recibo un guion y sé quién es el personaje desde la primera lectura. Siento una especie de sentimiento visceral instantáneo adjunto: ‘Está bien, lo tengo’”, comenzaba a explicar Hemsworth. El actor inició su carrera en pequeñas series de televisión, hasta conseguir un pequeño papel en el reboot de Star Trek filmado por J.J. Abrams. Dos años después se presentó como el Thor de Marvel y el resto es historia. Su ya consagrada carrera, llena de superproducciones no ha evitado que el actor haya tenido problemas para empatizar y comprender del todo su rol: “Es lo más bonito que he leído, me encanta George Miller, pero no sabía que era este personaje. Hicimos alrededor de cuatro semanas de ensayos y comenzamos a profundizar y sumergirnos, y las cosas comenzaron a llegar a mí. Y aproximadamente 2 semanas antes del rodaje, algo hizo click. Dije ‘Oh, creo que sé quién es y así es como se mueve’”.

La súper estrella continuó explicando que su sentimiento llegó a ser muy pesimista durante el proceso, llegando a pensar que iba a “descarrilar” una de las franquicias más icónicas del cine. La saga fue creada por Miller en la década de los 70, catapultando la carrera de Mel Gibson. En 2015 nos devolvió al personaje, en aquella ocasión interpretado por Tom Hardy. Fury Road, además de ser un éxito en la taquilla, se alzó con 6 premios Oscar.

Furiosa se encuentra en plena postproducción. Desgraciadamente está programada para estrenarse el 24 de mayo de 2024.