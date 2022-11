Anya Taylor-Joy dice que ‘Furiosa’ es lo más «sucio» y «sangriento» que ha hecho nunca

Anya Taylor-Joy acaba de terminar la producción de Furiosa, el spin-off/precuela de Mad Max: Fury Road. La actriz de Gambito de dama hereda el potente personaje que interpretó Charlize Theron para contar su historia de origen, en una película que ha vuelto a dirigir George Miller. Más allá de su protagonista y de parte del reparto, poco se sabe de esta producción, más allá de que debería llegar a los cines el próximo 2024. Por el momento, aparte de tener paciencia, debemos contentarnos con las declaraciones que su protagonista hace de la experiencia que ha sido estar en la cinta. Y es que según dice, Furiosa es lo más “sucio” y “sangriento” en lo que ha estado nunca.

A pesar de que Taylor-Joy es una auténtica estrella de la pequeña y de la gran pantalla, lo cierto es que posiblemente Furiosa sea la producción más ambiciosa en la que ha estado a nivel comercial. Esta interprete nacida en Miami pero con origen argentino, tiene en su filmografía un gran número de productos de entretenimiento interesantes como La bruja, Múltiple, Última noche en el Soho o El hombre del norte, pero ninguna de ellos tiene las dimensiones de una franquicia tan relevante como Mad Max, sobre todo viniendo de la última gran historia que protagonizaron Theron y Tom Hardy. La actriz se sentó con IndieWire para hablar de la producción, al mismo tiempo que promociona su último filme, El menú:

“He estado en un planeta diferente durante los últimos siete meses. Creo que necesito sentarme e intentar digerir lo que sucedió en los últimos siete meses. Pero estoy orgullosa de todas las personas con las que trabajé, y sólo por la cantidad de amor, esfuerzo y trabajo que se invirtió en ella, estoy emocionada por verla”.

Una conductora sin carnet de conducir

Por extraño que parezca, Anya Taylor-Joy no tiene el permiso de conducir. Algo que resulta bastante irónico, teniendo en cuenta que su personaje es una de las mejores pilotos de todo el universo creado por Miller. “En realidad no tengo una licencia, así que no puedo conducir. No puedo ir por una autopista, no puedo estacionar en paralelo, pero si necesitas que haga un 180 con un camión, puedo hacerlo y sin golpear al equipo de cámaras, lo cual es genial”, apuntaba la artista.

Aunque este haya sido un rodaje complicado, la protagonista se siente muy cómoda y se lo pasa mejor “bajándose al barro” con su personaje: “Es lo más sucio y sangriento que he tenido, lo cual ya es decir algo. Cada vez que me pongo sucia o ensangrentada y no perfectamente remilgada y bonita, simplemente estoy divirtiéndome, ahí es donde me siento más cómoda. Así que sí, Furiosa definitivamente está en mi zona”, terminaba de explicar.

Furiosa está programada para llegar a los cines el próximo 24 de mayo de 2024.