Dwayne Johnson volverá como el agente Hobbs en un nuevo spin-off de ‘Fast & Furious’

Dwayne Johnson lleva ya más de una década siendo uno de los máximos referentes en el cine de acción. Comenzó, como muchos de sus compañeros del wrestling, realizando pequeños papeles y protagonizando cintas que directamente iban al mercado doméstico. Pero pronto destacó teniendo una gran habilidad para la comedia, al nivel de sus poderosos músculos. Su consagración en el blockbuster tardaría algo más en llegar. Así, en 2011 debutó con el personaje de Luke Hobbs en Fast & Furious 5 y de ahí en adelante la mayoría de sus proyectos fueron grandes taquillazos. Johnson repitió en dos entregas más y hasta protagonizó su propia historia individual junto a Jason Statham, Hobbs & Shaw. Sin embargo, las complicadas relaciones en el set con Vin Diesel hicieron que se bajase de la IP de Universal Pictures. Ahora, la buena noticia es que “La roca” ha confirmado que estará presente en una película individual sobre su personaje.

