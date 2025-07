Una reportera de ‘Tardear’ denuncia a un ‘youtuber’ en Torre Pacheco: «Enfocaba sólo mis pechos»

Tras la paliza al jubilado de 68 años Domingo Tomás Martínez por parte de unos jóvenes de origen magrebí el pasado miércoles en Torre Pacheco, la violencia se ha instalado en la población murciana. Los periodistas que han ido hasta allí se están enfrentando a todo tipo de situaciones, como la que ha contado hoy Andrea Herrero, una reportera de Tardear que ha denunciado algo muy incómodo que le ha ocurrido con un hombre que le grabó en directo para sus redes sociales. «En vez de enfocar mi cara únicamente enfoca mi pecho, en una imagen que se retransmite en directo durante varios minutos», ha dicho en directo la periodista.

Andrea lleva varios días cubriendo toda la información de los altercados que están teniendo lugar en Torre Pacheco, después de que al menos tres personas agrediesen a un hombre de 68 años a primera hora de la mañana. En un momento, un youtuber se le acercó para preguntarle si podía hacerle una entrevista a ella.

La reportera aceptó y se sometió a las preguntas del individuo. «Me presto a ello pero veo que sus preguntas son morbosas y para crear trifulca y demás», ha compartido. Según ella, el hombre le preguntó por ejemplo si tenía pareja o no, tras cuestionarle qué comportamientos veía correctos entre dos periodistas. «Le dije que no justifico la violencia bajo ningún concepto», ha aclarado para Tardear.

Además, la reportera ha hecho un llamamiento sobre los riesgos de su profesión. «Ninguno de nosotros nos merecemos un maltrato o que nos amenacen o nos hagan pasar un mal trago», ha continuado diciendo Herrero.

De un momento a otro, el hombre se fue con su móvil. Es en un directo de su canal lo que había hablado con la reportera. «Ahí ya empezaron las primeras ridiculizaciones», ha asegurado la periodista.

Cuando Andrea Herrero intentó cargar su móvil, se encontró de nuevo al hombre y se dirigió hacia él. «Le digo que siento si he sido brusca contigo, me da mucha rabia todo lo que está pasando», ha compartido. La indignación de la reportera viene por lo que ocurre a continuación. «En vez de enfocar mi cara únicamente enfoca mi pecho, en una imagen que se retransmite en directo durante varios minutos», ha relatado.

Herrero no es consciente en este momento de ello. Son las redes las que le hacen saber que sus pechos están saliendo en el canal del youtuber. «Me llegan comentarios de todo tipo, me empiezan a seguir todo tipo de personas y me lanzan comentarios ofensivos, amenazas hacia mi trabajo», denuncia.

La reportera ha anunciado que va a tomar acciones legales contra este individuo por «comportamientos machistas». Desde el plató del programa, Frank Blanco ha compartido el «apoyo» de todos.