El pasado lunes 14 de julio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de TardeAR presentada por Frank Blanco. De esta forma, fueron testigos de cómo Gloria Camila regresaba a su puesto de trabajo tras la triste noticia del fallecimiento de Michu, la que fuese su cuñada. Una situación que no ha sido nada fácil para ella, no solamente por la tristeza de lo sucedido, sino también por las duras acusaciones de la familia de la madre de su sobrina: «Estoy cabreada porque no entiendo mucho esto, la verdad». Y añadió: «Si tienes un problema conmigo, me lo dices de tú a tú, no entiendo… es algo ilógico que me ponga a parir en un programa y al día siguiente era todo lo contrario». Su único objetivo es el bienestar de su sobrina Rocío, de 8 años, por lo que si hay algo que tiene claro es que se niega a entrar «en esta guerra».

Tras pronunciarse sobre las declaraciones que los familiares de Michu han hecho en los últimos días, Gloria Camila ha querido seguir desempeñando su papel de colaboradora en TardeAR. Así pues, el equipo del programa de las tardes de Telecinco decidió hablar de la polémica fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, en la que el jugador de fútbol celebró su mayoría de edad. Según han dado a conocer varios medios de comunicación, se decidió contratar a personas con acondroplasia para este evento, como parte del espectáculo. Algo que ha provocado que la Asociación ADEE reaccionase de forma inmediata, confirmando su intención de denunciar lo sucedido a las autoridades. Y todo porque están convencidos de que se incurre en una representación denigrante para este colectivo. De esta forma, los colaboradores del programa de Telecinco han querido dar a conocer su opinión sobre este asunto, pero también sobre todo lo que supuso celebración del futbolista.

Durante el debate que se generó en plató, Gloria Camila ha hecho balance de lo sucedido. Para ello, de forma reiterada, llamó «enanos» las personas que padecen esta condición. «A los espectáculos y shows pueden ir los enanos, siempre y cuando no los ridiculicen», comentó la hija de Ortega Cano.

Al ser consciente del error que estaba cometiendo, Frank Blanco quiso parar los pies a su compañera, haciendo hincapié en lo necesario que era emplear un lenguaje mucho más respetuoso: «Intentemos hablar de personas con acondroplasia porque, si le decimos enanos, les estamos ofendiendo profundamente, de verdad», comentó el presentador de TardeAR.

Ante la importante y necesaria apreciación que hizo Frank Blanco en directo, durante la nueva entrega, Gloria Camila no dudó un solo segundo en rectificar sus palabras: «Personas con enanismo», acabó diciendo la colaboradora del exitoso programa que se emite, de lunes a viernes, en Telecinco.