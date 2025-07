Así engañó Álvaro Escassi a ‘TardeAR’ con su ruptura: «Quedamos como auténticos lerdos»

El equipo de TardeAR está muy enfadado con Álvaro Escassi, que hasta el pasado viernes fue invitado al programa. Hay que recordar que incluso fue colaborador del programa, siendo un fichaje estrella cuando todavía lo presentaba Ana Rosa Quintana. Pero esa relación de confianza del jinete con el programa se ha roto por completo después de que durante su paso el pasado viernes por el plató no dejase de responder a las preguntas sobre su relación con Sheila Casas, sin decir en ningún momento que estaban a punto de romper.

Álvaro terminó su entrevista en el programa presentado por Frank Blanco después de hablar sin problema incluso de una posible boda, teniendo tiempo más que de sobra para frenar esos rumores, pero no lo hizo. Lo que pasó después de salir del plató fue que Sheila lanzó un comunicado en el que aseguraba que la pareja rompía, algo que pilló completamente por sorpresa a los miembros del programa, que -como es lógico- se sintieron engañados por el ex concursante de Supervivientes. Aunque también hay que recordar que fueron los espectadores los más engañados, que no se podían creer qué estaba pasando.

«¿Cómo me voy a casa yo que tengo 51 años? Yo lo que tengo que ser ahora mismo es abuelo. No hay boda y eso que se lo he pedido como 30 veces, ella no quiere», respondía Álvaro el pasado viernes ante las preguntas sobre una posible boda. Lo hacía de manera muy extraña, por lo que todo apunta a que sabía perfectamente que estaban en crisis, pero decidió no contarlo.

Aunque podría haber optado por esquivar la pregunta, o decir que no había nada, dio detalles de este asunto. «Al final, Sheila, que no se puede haber portado mejor en el programa, somos personas relativamente jóvenes y la vida da muchas vueltas. Nunca se sabe. Lo hemos hablado, pero, nunca se ha cerrado nada. Está aparcado», unas frases que no hacían pensar en ningún momento que podían estar en una crisis.

El equipo del programa ha querido dejar claro todo lo que ocurrió, por eso han salido al plató Miguel Ángel Nicolás, coordinador de la sección de corazón, y Esmeralda Delgado, subdirectora de TardeAR. Han aclarado que en la reunión de contenidos que se realizó antes de arrancar el directo se le explicó de todo lo que se iba a tratar y no puso pegas, por eso Miguel Ángel se ha quejado de lo sucedido: «Quedamos como auténticos lerdos».

Esmeralda ha querido sacar la cara por Escassi, puntualizando que «no le dijimos que nos íbamos a centrar en Sheila, en la posible boda o no». Aunque no estaba en los planes, lo cierto es que los riesgos de acudir a un programa en directo hicieron que los colaboradores, que no tenían órdenes de ningún tipo sobre las preguntas, se centraron en la boda. «Él no se esperaba que su relación iba a tener tanto protagonismo en la entrega del viernes», ha explicado la subdirectora.

Leticia Requejo, una de las periodistas que más minutos ocupa en la sección de Corazón, ha mostrado su enfado con Álvaro Escassi. «La decisión estaba ya tomada, ese comunicado no se hace rápido y corriendo, es una decisión que estaba tomada y que ha sido de mutuo acuerdo», ha lamentado.

«Es cierto que con las palabras de Álvaro yo puedo llegar a entender que quizás no está todo cerrado de forma definitiva», por lo que creen que la entrevista fue el empujón definitivo para romper la relación y anunciarlo en público.