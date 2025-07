Palomo Spain dice adiós a ‘Maestros de la Costura’: por qué se va del programa y quién le sustituirá

No es ningún secreto que Maestros de la Costura, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los concursos más sorprendentes que ha emitido TVE en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Hasta tal punto que, hace unos meses, emitió la primera edición en la que los aprendices eran varios famosos. Tras intensas galas con impresionantes retos, la que se llevó la victoria fue Pilar Rubio. Tanto ella como Carmen Farala dejaron el listón muy alto, al igual que la gran mayoría de sus compañeros. Así pues, RTVE ya está preparando todos los detalles para la segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity, que contará con grandes novedades. Entre ellas, y tras seis años como miembro del jurado del concurso junto a Lorenzo Caprile y María Escoté, Palomo Spain pone punto y final a esta sorprendente y exitosa etapa.

Esta noticia ha sido confirmada por la productora del concurso, Shine Iberia, a través de la publicación de un posado oficial en el que Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile y María Escoté no aparecen acompañados por Alejandro Gómez Palomo, sino con el diseñador que le sustituirá que no es otro que la joven promesa Luis de Javier. Serán ellos quienes se encarguen de valorar a las nuevas 12 celebridades que se convertirán en aprendices para esta segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity. Debemos tener en cuenta que Luis de Javier es todo un referente internacional, que ha trabajado con numerosas celebridades, sobre todo relacionadas con el mundo del espectáculo y de la moda. Un claro ejemplo lo encontramos en Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Rosalía y Doja Cat, pero también Kim Kardashian. Es más que evidente que sus diseños, que evocan identidad, libertad y transgresión, no dejan absolutamente indiferente a nadie.

Con tan solo 29 años, Luis de Javier se ha mostrado profundamente agradecido por esta nueva etapa profesional: «Estoy muy feliz de formar parte de la nueva edición de Maestros de la Costura Celebrity», comenzó diciendo, y añadió: «Para mí es un sueño convertirme en uno de los jueces del programa. Sigo Maestros desde sus inicios, desde cuando aún estudiaba moda y buscaba ya convertirme en diseñador».

Palomo Spain, tras su adiós a Maestros de la Costura: «Esta decisión no ha sido fácil»

A través de sus historias de Instagram, tras hacerse pública su salida del programa, el reconocido diseñador ha querido pronunciarse a través de un comunicado: «Con todo mi corazón, doy la enhorabuena a Luis de Javier, quien a partir de ahora ocupará mi lugar en Maestros de la Costura. No puedo estar más orgulloso de que sea él quien continúe este camino. Creo profundamente en su talento y estoy convencido de que no podría haber mejor sustituto».

Por si fuera poco, Alejandro Gómez Palomo quiso agradecer a todo el equipo que hace posible este programa «por estos siete años tan especiales». Y añade: «Han sido años llenos de aprendizaje, crecimiento y emociones que me han transformado tanto personal como profesionalmente. Gracias por confiar en mí y por regalarme esta etapa tan única».

Como no podía ser de otra manera, también quiso mostrarse agradecido con Lorenzo Caprile, María Escoté y Raquel Sánchez Silva: «Os quiero como a hermanos. Compartir este viaje a vuestro lado ha sido un privilegio que nunca olvidaré, y os voy a echar muchísimo de menos», expresó.

«También quiero dar las gracias de corazón a todos los seguidores del programa, por vuestro cariño, vuestro apoyo constante y por haberme acompañado en cada emisión. Vuestra energía ha sido un motor imprescindible todos estos años», expresó el diseñador. Así pues, ha hecho saber por qué ha puesto punto y final a esta etapa.

«Esta decisión no ha sido fácil, pero siento que es el momento de centrarme plenamente en el futuro de Palomo Spain y en nuevos proyectos que requieren toda mi atención. Aun así, Maestros de la Costura siempre será una parte muy importante de mí, y lo llevaré conmigo allá donde vaya. Gracias por tanto. Con todo mi amor, Alejandro Gómez Palomo», finaliza el comunicado.