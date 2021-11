La guerra abierta entre Vin Diesel y Dwayne Johnson podría haber terminado después de la última publicación en Instagram del actor que interpreta a Toretto. El primero en levantar el velo de las relaciones tormentosas en el rodaje fue La roca, quien aseguró que alguno de sus compañeros de rodaje trabajaba más bien poquito, siendo poco o nada profesionales. Hace poco, Diesel aseguro que esa actitud tenía el propósito de potenciar la interpretación de Johnson en la cinta, para que se viese como un enemigo de verdad. Una estrategia que ni siquiera el propio actor de Hobbs se cree. Diesel es un experto en generar expectación a través de las redes sociales, y hace unas pocas horas le ha lanzado un órdago a Johnson en forma de publicación en Instagram:

En el post, Diesel escribía lo siguiente: “Mi hermano pequeño Dwayne… ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en casa. No hay un día festivo que pase con ellos y tú no envíes tus buenos deseos…pero ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Paul (Walker). ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor final para (Fast and Furious) 10! Lo digo por amor…pero debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia en la que tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”.

La relación entre ambos ha mejorado, pero los dos han seguido con sus “pequeñas pullas” durante sus diferentes producciones. Johnson lo definió como “filosóficamente dos personas diferentes”, aunque agradeció públicamente el apoyo que Diesel profirió al spin-off Hobbs and Shaw.

El actor que será Black Adam para Dc también aseguró que no regresaría a la franquicia de Fast and Furious y de momento no ha contestado a la publicación de Diesel. Johnson está promocionando actualmente Alerta roja junto a Ryan Reynolds y Gal Gadot, pero seguro que está al tanto del último mensaje en redes sociales de Diesel. ¿Aparcarán sus diferencias por el final de la franquicia?