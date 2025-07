La película de ‘Zelda’ ficha a dos protagonistas perfectos para la adaptación del videojuego de Nintendo

Tras años de incomprensión y desapego por parte de los jugadores y del público, el séptimo arte y la televisión parecen haber dado en la tecla de las casi siempre complicadas adaptaciones provenientes del mundo de los videojuegos. El caso más reciente en la exhibición es el de Una película de Minecraft, cuyo desempeño en la taquilla representa el tercer mejor estreno del 2025 recaudando 955 millones de dólares. En la televisión, más de lo mismo. La segunda temporada de The Last of Us fue de las más comentadas en redes, mientras que Arcane cerró su historia consagrándose como una de las mejores series animadas de la historia de la televisión. Por eso el futuro sigue apuntando al mundo de las consolas y ahora, las nuevas informaciones sobre la película de Zelda acaban de revelar a los dos principales protagonistas que interpretarán a Link y a la princesa homónima de la saga: Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason.

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul

