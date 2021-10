Parece que el cruce de declaraciones entre Dwayne Johnson y Vin Diesel es el cuento de nunca acabar. En parte, porque los periodistas siempre les preguntan por su conflictiva relación y porque ninguno de los dos se muerde la lengua. En realidad todo se resume en las diferencias a nivel de trabajo que cada uno de ellos destilan en los rodajes, pues Johnson se quejó en varias ocasiones de la falta de impuntualidad en el set de algunos de sus compañeros. Recientemente, Diesel explicó que lo hizo “adrede” para sacar esa interpretación de The Rock en las películas de la franquicia, lo que encadenó de nuevo el inagotable cruce de declaraciones. ¿Lo último? Johnson ha asegurado que los compañeros de reparto le agradecieron los insultos a Diesel.

Todo comenzó con la cita original en el post de Instagram en el que Diesel no salía muy bien parado: “Mis coprotagonistas femeninas son siempre increíbles y las amo. Sin embargo, mis compañeros de reparto masculinos son una historia diferente. Algunos se comportan como hombres de pie y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no son demasiado tontos para hacer algo al respecto de todos modos.Culos dulces. Cuando veas esta película el próximo abril y parezca que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está hirviendo literalmente, tendrás razón”. Si bien, el actor admitió que se arrepintió de hacer esas declaraciones públicamente contra Diesel, siempre ha mantenido y defendido todo lo que dijo en su momento.

En la última entrevista con Vanity Fair, a Dwayne Johnson le preguntaron por ese conflicto una vez más y por su primera publicación que abrió esa mala relación. “Simplemente no fue mi mejor día”, aseguraba Johnson, quien señaló que sus declaraciones causaron una tormenta de fuego, aunque parece que al estar soltando verdades como puños, algún que otro compañero de set le agradeció aquellas palabras dedicadas especialmente a Diesel: “Curiosamente… (fue) como si todos los miembros de la tripulación encontraran su camino hacia mí y me agradecieran en voz baja o me enviaran una nota”.

El actor también confirmó que después de esa primera publicación, ambos se reunieron en el tráiler en lo que Johnson define como “una reunión de claridad”. A la salida de esa conversación, quedó bastante claro que son dos extremos separados por diferentes formas de trabajar: “Filosóficamente somos dos personas diferente, y abordamos el negocio de la realización de películas de dos maneras muy diferentes”.