A David Ayer no le gusta no tener nada de reconocimiento por su trabajo en la saga ‘Fast & Furious’

Antes de ser considerado un director de renombre en la industria, David Ayer había ejercido como guionista en dos títulos fundamentales para el devenir del entretenimiento hollywoodiense. El primero de ellos fue Training day, por el que todavía el cineasta Antoine Fuqua recoge cierto reconocimiento y que no ha conseguido igualar en su carrera. El segundo y más importante (sobre todo a nivel económico) es la cinta original de una de las franquicia más exitosas del mundo: Fast & Furious.

Ayer habló de esto hace escasas horas y de cómo fue él quien le cambió los borradores previos de Gary Scott Thompson y Erik Bergquist, agregando elementos realistas y personajes diversos. Un mérito que ha derivado en 9 entregas más y que presumiblemente terminará su saga en próximo año con una Fast X: Parte 2.

“La franquicia más grande de Hollywood, y no tengo nada de eso. No obtuve nada que mostrar, nada, debido a la forma que funciona el negocio”, explicaba el guionista y director en el podcast Real Ones de Jon Bernthal. Después, explicó cómo cambio la concepción y la esencia que en parte, es lo que hoy entendemos por la marca llamada Fast & Furious: “Cuando recibí ese guion, esa mierda estaba ambientada en Nueva York, todos eran niños italianos ¿verdad? Le dije ‘hermano, no voy a aceptarlo a menos que pueda ambientarlo en Los Ángeles y hacer que se parezca a gente que conozco en Los Ángeles’ Entonces comencé a escribir sobre esas personas de color y escribir en la calle y escribir en la cultura y nadie sabía una mierda sobre las carreras callejeras en ese momento”.

David Ayer echa en falta el control creativo

El concepto tras Fast & Furious se inspiró en un artículo de la revista Vibe sobre carreras de resistencia titulado Racer X. Después, Ayer explicó que es como si la gente secuestrara historias de otros: “La narrativa es que yo no hice una mierda ¿verdad? Es como si la gente secuestrara narrativas, controlara narrativas, creara narrativas para empoderarse ¿verdad? (…) Nunca fui socializado en esa parte del problema, así que siempre fui como el tipo oscuro y creativo, ten cuidado”.

David Ayer fue noticia recientemente por la noticia que abría la posibilidad a que en algún momento veamos su director’s cut de El escuadrón suicida. En 2024 estrenará The Beekeeper y el remake de Grupo salvaje.