Michael Caine podría salir de su retiro actoral apareciendo en esta inesperada secuela de Vin Diesel

A sus 92 años, parece evidente que Michael Caine ya no está para una gran participación en la industria del cine. Moviéndose con un bastón y con una retirada anunciada-y seguidamente desmentida en 2021-lo cierto es que Sir Maurice Joseph Micklewhite lleva ya dos años sin aparecer en ningún filme. Pero en la época dorada de las secuelas tardías, Hollywood siempre reclama la atención de sus grandes estrellas y ni siquiera el dos veces ganador del premio de la Academia parecer poder resistirse a un «último baile» al lado de Vin Diesel. Porque aunque todavía es pronto para anunciar un acuerdo oficial, fuentes estadounidenses han confirmado que el actor fetiche de Christopher Nolan estaría negociando su regreso al papel de Dolan en El último cazador de brujas 2.

Los medios apuntan a que las conversaciones entre Caine y Lionsgate están bastante avanzadas y de confirmarse, tendríamos de nuevo al intérprete británico dando vida al trigésimo sexto sacerdote proveniente de un largo linaje que se enfrenta a las brujas. En aquella cinta de 2015, su personaje y el de Diesel se embarcaban en un viaje vengativo repleto de acción y violencia, con un casting principal que se completaba con Rose Leslie (Juego de Tronos), Elijah Wood (El señor de los anillos) y Josep Gilgun (Misfits), entre otros. El trabajo fue vapuleado por la crítica internacional y en su recaudación, compensó la inversión de 70/85 millones de dólares con una recaudación de 140 millones. El último cazador de brujas no fue una debacle económica, pero tampoco podemos hablar de ella como un éxito del box office internacional. No obstante, desde el sello pretenden resucitar la propiedad intelectual y para ello, desean contar sí o sí con la presencia de Michael Caine.

El regreso de Michael Caine

Parecía que la carrera de Michael Cain recibía el punto final tras el estreno en 2023 de La gran escapada. No obstante, todavía le queda realizar una breve aparición en Ahora me ves 3 este 2025. Las declaraciones en su momento con la BBC parecían no dejar lugar a dudas, cuando aseguró ya estar retirado. Sin embargo y para fortuna de sus fans, la amistad que le une con Diesel le habría embarcado en una breve pausa de su retiro, con la estrella principal de la saga Fast & Furious muy implicado en el desarrollo de la secuela desde la proyección de la primera entrega.

La propuesta original nació a partir de los anuncios que el propio Diesel grabó cuando era más joven para Dragones y mazmorras, convirtiéndose en una producción muy especial desde el principio para el eterno Dominic Toretto. Ahora, el actor producirá la secuela bajo su sello, One Race Films, colaborando por supuesto con Lionsgate.

No se han revelado muchos detalles alrededor de la hipotética El último cazador de brujas 2, pero el presidente del grupo Adam Fogelson expresó que el largometraje original había crecido mucho desde su paso por las salas, encontrando una nueva vida en las plataformas de streming en la última década.

¿De qué trata ‘El último cazador de brujas’?

La sinopsis oficial de la cinta dirigida por Breck Eisner nos pone en la piel del último miembro de una casta de cazadores que protege en el mundo actual a los humanos de los seres sobrenaturales, valiéndose de su inmortalidad.

Actualmente se encuentra bajo suscripción en Netflix y en Google Play, Apple TV y Amazon, mediante las opciones de alquiler o compra.