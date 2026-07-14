Muere Ascen López, actriz de ‘Machos alfa’, ‘Muertos S.L.’ o ‘La que se avecina’, a los 69 años

Ascen López, actriz conocida por sus papeles en series como Machos Alfa, La que se avecina o Muertos S.L., entre otros, ha muerto a los 69 años. La intérprete fue también uno de los rostros de títulos televisivos tan míticos como Policías, en el corazón de la calle o Águila Roja, y otras más recientes como Caronte o Servir y proteger.

Nacida en Ávila y afincada en Madrid, Ascen López también hizo teatro, disciplina con la que trabajó en el musical Billy Elliot en Madrid (entre 2019-2020) y en El cuaderno de Pitágoras, en el Centro Dramático Nacional (2022). Estudió Arte Dramático en la RESAD con W. Layton.

Hace unos días Netflix anunció el estreno de la cuarta y última temporada de Muertos S.L., que llegará a la plataforma el próximo 7 de agosto. Los suscriptores podrán ver entonces el desenlace de la comedia costumbrista creada por Laura y Alberto Caballero, en la que Ascen López interpretaba a Nieves. Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Adriana Torrebejano y Amaia Salamanca acompañan a la actriz fallecida en el reparto principal.

El papel que más proyección pública dio a la actriz fue precisamente el de Muertos S.L., la sitcom sobre una familia que regenta un tanatorio, en la que encarnaba a Nieves Torralba. Su personaje era la viuda del dueño de la funeraria Torregosa, de la que asumía el mando.

La abulense cumplió 69 años el 31 de mayo. «Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en Muertos S.L., Machos Alfa o Sentimos las molestias. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida», ha comunicado la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE en sus cuentas de redes sociales.

La Unión de Actores y Actrices también se ha despedido de una de sus compañeras: «Muere la actriz Ascen López. Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz».