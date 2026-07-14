El chef Quique Barella al frente de ‘Nuestros arroces’, el nuevo programa de Canal Cocina

Canal Cocina, un canal de AMC CHANNELS, estrenó el 7 de julio, a las 22:00 horas, Nuestros arroces, un nuevo programa conducido por el cocinero valenciano Quique Barella que invita a descubrir la riqueza gastronómica y cultural del arroz en la costa mediterránea española.

A lo largo de esta ruta culinaria, Barella acude a restaurantes y locales emblemáticos como Casa Rocher, El Mosqui o L’Arròs de Ladis para conocer de primera mano algunas de las recetas más representativas de nuestra tradición arrocera. Tras cada visita, el chef elabora un arroz de autor, como el meloso de pollo, uvas y moscatel, o el arroz negro con carabinero gratinado, inspirado en los rincones que ha conocido.

Desde la clásica paella valenciana hasta elaboraciones más innovadoras como el arroz de cangrejo azul, el programa muestra la enorme diversidad de platos que han convertido al arroz en uno de los grandes protagonistas de la gastronomía mediterránea.

El recorrido también pone el foco en otras especialidades imprescindibles como el arroz con costra o el tradicional caldero murciano, descubriendo las técnicas, historias y productos que dan personalidad a cada elaboración.

Además de las recetas, el programa profundiza en algunos de los ingredientes que forman parte de la identidad de estos platos, como el garrofó, la ñora o la salmorreta, elementos esenciales para entender el sabor y la tradición de la cocina levantina.

La serie se completa con visitas a enclaves de gran valor patrimonial y gastronómico como el Molí de Rafelet o el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, convirtiendo cada episodio en una inmersión en los paisajes, productos y costumbres que han dado forma a la cultura del arroz en nuestro país.

Con Nuestros arroces, Canal Cocina propone un recorrido por algunos de los sabores más representativos del Mediterráneo para descubrir por qué el arroz es mucho más que un ingrediente: es una seña de identidad de nuestra gastronomía.

‘Es nuestro. Es español’

Nuestros arroces forma parte de Es nuestro. Es español, el proyecto anual de Canal Cocina que durante todo 2026 pone en valor la gastronomía nacional a través de más de 100 horas de programación con sello propio.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del canal con el producto local, la tradición culinaria y los productores españoles, consolidando su papel como prescriptor gastronómico y embajador de los sabores, recetas y costumbres que definen nuestra identidad.