La nueva chaqueta bomber de Mango para niñas reúne todos los ingredientes para arrasar este otoño: cómoda, versátil y fácil de combinar

Las chaquetas bomber se han convertido en una de las prendas imprescindibles de la temporada gracias a su capacidad para combinar comodidad, estilo y versatilidad. Su característica silueta, marcada por el cuello elevado y el bajo elástico, permite crear desde estilismos casuales hasta propuestas más sofisticadas. Tenemos la nueva chaqueta bomber de Mango.

Además, la tendencia demuestra que ya no es una prenda reservada exclusivamente para looks deportivos: las bomber se llevan con vaqueros, faldas, vestidos y pantalones de vestir. Dentro de esta tendencia destaca una propuesta de Mango que conquista por su diseño elegante y fácil de combinar. La chaqueta bomber de Mango reúne varias de las características que han hecho de esta prenda una de las favoritas para actualizar el armario.

Cómo es la chaqueta bomber de Mango

Puede utilizarse durante buena parte del entretiempo y adaptarse a diferentes estilos según las prendas y accesorios con los que se combine. El tejido mezcla algodón y poliamida, mientras que el interior incorpora forro y relleno de poliéster, una combinación que suma estructura y confort.

Por 29,99 euros, se presenta como una alternativa interesante para quienes buscan incorporar una de las grandes tendencias de la temporada sin realizar una inversión elevada.

Manga larga

Las mangas largas convierten la chaqueta bomber, disponible por 29,99 euros, en una opción práctica para los días de temperaturas suaves o como tercera capa durante el entretiempo.

Cuello embudo

Este detalle eleva visualmente el cuello y aporta un acabado contemporáneo. Además, permite llevar la chaqueta cerrada para conseguir una estética más abrigada o abierta para un look simple.

Mangas con cierre de botones

Los botones añaden un detalle funcional y decorativo que diferencia el diseño de otros modelos de bomber más básicos.

Dos bolsillos laterales

Además de completar la estética característica de la chaqueta, permiten llevar pequeños objetos o mantener las manos protegidas.

Bajo elástico

Es uno de los elementos más reconocibles de la silueta bomber. El acabado elástico ayuda a definir la forma de la chaqueta y crea un efecto ligeramente abombado.

Tejido mezcla de algodón

La prenda está confeccionada con una combinación de 64% algodón y 36% poliamida, que aporta una mezcla de suavidad, resistencia y estructura al tejido exterior.

Forro y relleno

El forro es 100% poliéster, al igual que el forro de los bolsillos, el relleno y el forro de las mangas. Esta composición interior complementa el tejido exterior de algodón y poliamida.

Ideas de looks para combinar la chaqueta bomber de Mango

Look casual con vaqueros: combina la chaqueta bomber con unos jeans rectos o de pierna ancha, una camiseta blanca y zapatillas deportivas. Añade un bolso bandolera y gafas de sol para conseguir un conjunto cómodo para el día a día.

Con pantalón de vestir: para transformar la bomber en una prenda más sofisticada, llévala con pantalones de pinzas, una camiseta básica o un top de punto y mocasines. Un bolso estructurado puede completar el estilismo.

Con falda midi: mezcla la estética informal de la chaqueta con una falda midi fluida y unas bailarinas. El contraste entre ambas prendas genera un look femenino y actual.

Con vestido: una bomber puede funcionar como alternativa a la clásica chaqueta de punto. Colócala sobre un vestido midi y añade botines o zapatillas dependiendo de la ocasión.

Estilo monocromático: apuesta por prendas del mismo color o de tonalidades similares para conseguir una imagen más sofisticada. Un pantalón, camiseta y calzado en tonos neutros permiten que la chaqueta sea la protagonista.

Para la oficina: combina la bomber con pantalón sastre, camisa y mocasines. Para mantener una apariencia elegante, opta por accesorios discretos como un bolso de mano y joyería minimalista.

Para una salida nocturna: úsala sobre un top satinado y unos pantalones negros. Unos zapatos de tacón o botines y un bolso pequeño pueden elevar el conjunto.

Con prendas deportivas: para un look desenfadado, combina la bomber con leggings, camiseta oversize y zapatillas. Una gorra o una mochila completarán la propuesta.

Consejos para cuidar la prenda

Para conservar correctamente la prenda y mantener sus características, es importante seguir las indicaciones de cuidado proporcionadas para el modelo: