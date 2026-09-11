El BOE lo confirma: el próximo puente en España cae en lunes, será de 3 días y es el primero después del verano

El próximo festivo nacional fija su fecha en el calendario para el próximo lunes 12 de octubre de 2026, Día de la Fiesta Nacional de España. Un día que garantizará disfrutar de un puente de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre incluido, sin tener que pedir un día libre adicional. Por lo tanto, el calendario laboral de los últimos meses de 2026 muestra que uno de los puentes más nítidos del último año enlazará tres días consecutivos. Esto favorecerá a las personas que tengan la jornada laboral de lunes a viernes. El descanso comenzará el sábado 10 de octubre y se prolongará hasta el lunes 12, antes de regresar al trabajo el martes 13.

La importancia de la fecha

El día 12 de octubre es una de las fechas más importantes a nivel nacional que forman parte del calendario laboral español. Un día que conmemora la Fiesta Nacional de España. Al mismo tiempo, la fecha tiene una relevancia especial a nivel institucional, ya que, como es tradición, se celebra con diferentes actos oficiales en Madrid, entre los que destaca el desfile militar que reúne a numerosos representantes de las principales instituciones del Estado.

¿Habrá más festivos nacionales después?

Al mismo tiempo, el calendario laboral señala que todavía habrá varios festivos nacionales antes de terminar el año. Por ejemplo, el siguiente se producirá el domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, seguido del domingo 6 de diciembre, Día de la Constitución, y el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. El broche final lo pondrá el viernes 25 de diciembre, con el día de Navidad. La distribución de la festividad en octubre, se encargará de aligerar el mes. Aunque, será responsabilidad de cada comunidad autónoma determinar sus propios festivos.

El descanso

El próximo descanso llegará con el puente del 12 de octubre debido a la Fiesta Nacional de España. Un festivo que permitirá disfrutar de tres días seguidos sin tener que pedir días de vacaciones y será una oportunidad que aprovecharán numerosas personas para realizar una escapada o alargar el descanso del fin de semana. Estos días supondrán para muchas familias un respiro de cara a afrontar los últimos meses del año.