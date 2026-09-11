La avioneta de los empresarios chavistas que pagaron medio millón a las hijas de Zapatero se estrella en Venezuela con una modelo ucraniana a bordo

Una avioneta bimotor con matrícula YV2199 se ha estrellado este 6 de septiembre en las inmediaciones del aeropuerto Tomás de Heres, en Ciudad Bolívar (Venezuela), poco después de despegar del Parque Nacional Canaima. Entre los siete ocupantes que han resultado heridos se encontraban los empresarios venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, señalados en el sumario español del caso Plus Ultra por su presunta vinculación con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y la modelo ucraniana Sofía Komar, con quien uno de los hermanos mantendría, según fuentes locales consultadas, una relación sentimental.

El accidente se ha producido cuando la aeronave, propiedad de la empresa Inversiones Coinpro, hacía escala en Ciudad Bolívar para repostar combustible antes de continuar rumbo a Caracas. Durante el aterrizaje ha fallado una turbina y el colector de freno no se ha activado, lo que ha provocado que el aparato impactara contra la pista, se deslizara hasta una zona enmontada y terminara incendiándose en su parte inferior.

Los cinco pasajeros y los dos tripulantes han sido trasladados inicialmente al Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Ese mismo domingo por la tarde, los hermanos Amaro Chacón han sido derivados a un hospital de la capital venezolana, un traslado que en principio solo se reserva a pacientes que requieren atención más especializada.

Recuperación en Caracas

Según el periódico local El Pitazo, los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón ya se recuperan actualmente en la quinta Hierbabuena, en Caracas, tras haber sido atendidos en el Hospital de Clínicas Caracas. El diagnóstico que han recibido apunta a quemaduras leves en las manos y contusiones en el cuerpo.

El caso de Sofía Komar es más complejo. Aunque las fuentes consultadas han confirmado que la modelo está fuera de peligro, este jueves ha ingresado a quirófano para someterse a la primera de varias intervenciones que necesita por quemaduras y lesiones en el rostro, la espalda y una de sus piernas.

Imágenes de la modelo acompañante.

Los otros pasajeros, Michael Bradley y Raúl Fragosa, así como el piloto Ernesto Rafael Maceda y el copiloto José Luis González, tienen, según los informantes, «prohibición expresa de hablar sobre lo ocurrido». Ese hermetismo explicaría por qué apenas ha trascendido información oficial sobre el estado de salud de los afectados ni sobre la ruta exacta que ha seguido la aeronave hasta el desolado aeropuerto de Ciudad Bolívar.

Así quedó la avioneta accidentada.

Vínculo con Zapatero

El accidente ha vuelto a poner el foco sobre los hermanos Amaro Chacón, cuyos nombres aparecen como imputados desde hace meses en la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional española en torno al expresidente Zapatero.

El propio Zapatero, al declarar como investigado ante el juez José Luis Calama el pasado 17 de junio, los ha descrito como «dos jóvenes emprendedores brillantes», pertenecientes a «una familia de un grupo empresarial muy importante» de Venezuela, con quienes ha reconocido mantener una relación profesional desde hace años: «He viajado con ellos y hemos estado en reuniones».

Ambos hermanos le acompañaron en su viaje a Bolivia de septiembre de 2024, un desplazamiento en el que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), habría cobrado 200.000 euros por ejercer influencias ante el Gobierno boliviano en favor del Grupo Gloria.

Esa cantidad, de acuerdo con informes policiales de la UDEF, se habría canalizado mediante un contrato de asesoría «simulado» suscrito con la mercantil peruana Focus Social Research.

Domingo y Guillermo Amaro Chacón figuran además como administradores de Inteligencia Prospectiva, una sociedad que los investigadores consideran «carente de actividad real» y que, según el informe policial, se habría utilizado para introducir en España fondos procedentes del extranjero.

Desde esa firma se habrían transferido más de 1,1 millones de euros a empresas vinculadas al entorno de Zapatero, entre ellas la sociedad administrada por las hijas del ex presidente.

La trama investigada guarda relación directa con el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno español concedió en marzo de 2021 a la aerolínea Plus Ultra, origen de la causa judicial que instruye la Audiencia Nacional. La UDEF sitúa a Domingo Amaro Chacón entre los «clientes» de la presunta organización dedicada al ejercicio ilícito de influencias que las pesquisas atribuyen a Zapatero.

Investigación abierta

Antes del accidente, el grupo había permanecido más de cinco días alojado en Waka Wená, uno de los campamentos más lujosos de la zona occidental de Canaima, según ha revelado el propio contenido publicado por la modelo ucraniana en su exótico perfil en Instagram.

Las autoridades venezolanas han abierto una investigación para determinar las causas exactas del siniestro, sin que hasta el momento se haya confirmado ningún arresto entre los implicados.

Mientras la Justicia española avanza en la instrucción del caso Plus Ultra, la imagen de dos empresarios señalados por presunto tráfico de influencias recuperándose de un accidente aéreo junto a una top model ucraniana añade un capítulo tan insólito como oportuno a una trama que, hasta ahora, solo transcurría entre despachos de abogados y sedes judiciales de Madrid.