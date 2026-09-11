Más Madrid aparca su autobús propagandístico contra Ayuso en zona prohibida y la policía de Fuenlabrada no le multa

Más Madrid ha aparcado en una zona de estacionamiento prohibido de Fuenlabrada el autobús propagandístico que ha sacado a la calle contra Isabel Díaz Ayuso y la Policía Local no le ha multado. El vehículo, serigrafiado con la imagen de la presidenta regional, ha permanecido estacionado en un lugar vedado sin que los agentes del municipio, gobernado por el PSOE, le hayan impuesto sanción alguna.

Las imágenes obtenidas por este periódico muestran el autobús de la formación de Manuela Bergerot estacionado en un espacio donde no está permitido aparcar. Sin embargo, la Policía Local no ha sancionado al partido, pese a que estacionar en un lugar prohibido constituye una infracción que la normativa de tráfico castiga con multa.

Fuenlabrada es uno de los grandes feudos socialistas de la Comunidad de Madrid. El PSOE gobierna la ciudad sin interrupción desde la llegada de la democracia, y su alcalde, Javier Ayala, ocupa el cargo desde febrero de 2018 y gobierna con mayoría absoluta. La Policía Local, encargada de vigilar el estacionamiento en las calles del municipio, depende del Ayuntamiento que dirige el regidor socialista.

Socialistas y Más Madrid comparten, además, espacio en la oposición al Gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid, el escenario elegido por la formación de Bergerot para estrenar el autobús. El vehículo ha arrancado su recorrido este jueves frente a la Cámara regional, coincidiendo con la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, en la que solo ha intervenido la presidenta.

La acción forma parte de la campaña «Madrid no es su palco VIP». El autobús luce la imagen de Ayuso junto al lema «Para ti, el alquiler imposible, para ella el ático de lujo», en alusión a la vivienda de Chamberí adquirida por la empresa pública Planifica Madrid. Otro de sus mensajes, «Tú pagas sus lujos, ellos te echan de tu barrio», apunta al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La formación sostiene que ambos gobiernos del PP han convertido la región en un negocio para inversores y grandes patrimonios, mientras cada vez más vecinos tienen problemas para pagar el alquiler. Por ello, ha trazado una ruta por el circuito de Fórmula 1 de Ifema, las Cuatro Torres, el Santiago Bernabéu, el paseo del General Martínez Campos, la sede del PP en Génova 13 y el Palacio de Cibeles.

El recorrido ha llegado también a Vallecas y Orcasitas y a municipios del sur como Parla, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles y Alcorcón, lugares que, según Más Madrid, Ayuso y Almeida dejan fuera de su «palco VIP». En Fuenlabrada, el autobús ha terminado estacionado en zona prohibida sin que la Policía Local de Ayala le haya multado.