Ayuso enumera más de 20 viviendas de lujo de dirigentes del PSOE: “No vale decir después que los culpables son otros»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enumerado este viernes, en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región (DER), más de 20 viviendas de lujo vinculadas a dirigentes y entornos del PSOE, entre chalés, áticos y pisos repartidos por Madrid, Marbella o Benidorm, en una réplica a las críticas sobre el «aticazo» al que ha aludido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las portavoces de Más Madrid y PSOE-M, Manuela Bergerot y Mar Espinar, respectivamente.

Las 50 viviendas de PSOE y Más Madrid

Ayuso ha abierto su enumeración señalando que entre los diputados de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid suman 50 viviendas, sin detallar el desglose individual de esa cifra durante su intervención.

El chalet de Zapatero en Aravaca

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero compró en marzo de 2019, por cerca de 800.000 euros, el chalet de lujo de Aravaca en el que hasta entonces vivía de alquiler. La compra se produjo cuando ya llevaba más de un año intermediando ante Nicolás Maduro en nombre de Air Europa para que Venezuela saldara una deuda de 200 millones de dólares con la aerolínea.

El chalet de la trama Zapatero

Zapatero está imputado en la Audiencia Nacional por presuntamente haber cobrado una comisión del 1% del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021, lo que equivaldría a 530.000 euros más IVA. La investigación sitúa a Julio Martínez Martínez, alias «Julito», como su presunto testaferro, a través de un entramado societario que habría canalizado los pagos, incluidos algunos a la empresa de las hijas del expresidente. Todo fue realizado desde un chalet en Almería que Zapatero vendió a Martínez.

Los 4 pisos ligados al suegro de Sánchez

El presidente del Gobierno se ha visto señalado por cuatro inmuebles vinculados a los negocios de su suegro, Sabiniano Gómez, fallecido en 2024, que gestionó durante décadas saunas y un local de prostitución en Madrid a través de la sociedad San Bernardo 36 SL.

Los 10 millones de patrimonio inmobiliario del ex presidente de la SEPI

Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre 2018 y 2019, está investigado por la Audiencia Nacional dentro de la trama conocida como caso Hirurok, junto a la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Un diputado del PP le reprochó en el Congreso haber acumulado un patrimonio inmobiliario valorado en unos 10 millones de euros, una cifra que, según explicó, no se corresponde con los ingresos declarados por sus cargos públicos entre 2017 y 2024.

El chalet que Aldama pagó a Ábalos

La Guardia Civil ha confirmado, según un informe de la UCO, que la aerolínea Globalia, a través de gestiones del comisionista Víctor de Aldama, pagó al exministro José Luis Ábalos el alquiler de un chalet de lujo en Marbella durante el verano de 2020, meses antes de que el Gobierno aprobara el rescate público de 475 millones de euros para la compañía.

El ático de Cerdán en Chamberí

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán vivió desde finales de 2018 en un ático de 160 metros cuadrados en la calle Hilarión Eslava, en el barrio de Chamberí, cuyo alquiler —cercano a los 3.000 euros mensuales— fue asumido por Servinabar, la constructora navarra investigada en la trama Koldo por beneficiarse de adjudicaciones públicas como las obras del túnel de Velate, valoradas en 76 millones de euros.

Los 8 pisos que Koldo ofreció a Cerdán

Antes de que Cerdán se decantara por el ático de Chamberí, el asesor Koldo García le llegó a ofrecer hasta ocho pisos en el centro de Madrid, cuyo alquiler iba a costear la misma constructora, según consta en los mensajes recogidos por la UCO.

Los pisos de Koldo en Benidorm

Koldo García, su esposa Patricia Úriz y su hermano Joseba compraron siete propiedades en la provincia de Alicante —entre ellas dos pisos en primera línea de playa en Benidorm y varios terrenos rústicos en Polop de la Marina— en un plazo de apenas seis meses, entre octubre de 2020 y abril de 2021, coincidiendo con las adjudicaciones millonarias de material sanitario obtenidas durante la pandemia.

El chalet de El Viso para la cena con Delcy

Según el testimonio de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, se alquiló un chalet en la exclusiva urbanización de El Viso, en Madrid, para celebrar una cena con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez —sancionada por la Unión Europea y con prohibición de entrada en territorio comunitario— a la que estaba previsto que acudieran Pedro Sánchez y varios de sus ministros.

El alquiler de MUFACE para la familia de Begoña Gómez

El padre de Begoña Gómez mantuvo desde 1980 hasta 2022 el alquiler de un local público de titularidad de MUFACE en Madrid, por el que pagaba inicialmente apenas 298 euros mensuales.

El chalet de Escrivá en Torrelodones

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, es titular de un chalet valorado en 1,2 millones de euros en Torrelodones (Madrid) que, según una investigación periodística, no figuraba en su declaración de bienes y que actúa como sede de una sociedad instrumental con la que se beneficia del pago de menos impuestos.

Tras repasar este listado, Díaz Ayuso ha defendido que ella «defiende que todo el mundo tenga propiedades» y que «todo el mundo prospere», pero ha reprochado a la izquierda que, mientras su patrimonio «crece», después pretenda que «los culpables sean otros».