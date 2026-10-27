Así se fraguó el pacto histórico de PP-Vox para el Senado: Feijóo y Abascal lo cerraron el fin de semana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, máximos responsables de la primera y tercera fuerza política del país, respectivamente, jugaron un papel determinante en el acuerdo alcanzado por ambas formaciones para concurrir al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según fuentes conocedoras de cómo se fraguó este acuerdo histórico en la derecha del país, Feijóo y Abascal hablaron el pasado fin de semana en una conversación en la que encauzaron la consecución del pacto anunciado este lunes poco antes de las dos de la tarde. Vox lo adelantó en un comunicado sólo unos minutos antes de la comparecencia de Miguel Tellado, secretario general del PP, en Génova.

De esta forma, las fuentes citadas subrayan que la implicación de ambos líderes, Feijóo y Abascal, ha sido máxima para lograr un acuerdo que permite frenar al sanchismo y sus socios de extrema izquierda y nacionalistas.

Si bien el día a día de la negociación —un estudio minucioso de «circunscripción por circunscripción», aseguran fuentes solventes— lo han llevado el propio Tellado y la secretaria general adjunta de Vox y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, Montse Lluis, ambos han mantenido hilo directo constante con sus jefes de filas, que no han dejado de hablar entre ellos en estas semanas.

El propio Feijóo reveló el pasado viernes en una entrevista en la Cadena Ser que había hablado con Abascal sobre esta cuestión dos días antes, el miércoles 21 de octubre. Por tanto, como ha podido saber OKDIARIO, esta conversación no fue la última entre ambos, que volvieron a hablar el fin de semana para encarrilar el acuerdo.

Este lunes, tras conocerse el pacto, Feijóo se pronunció así en redes sociales: «Hay una mayoría de españoles que quiere cambio. Y haremos todo lo que esperan de nosotros. Vamos a lograrlo con altura de miras y responsabilidad. La reacción rabiosa de quienes quieren impedirlo demuestra que vamos en el camino adecuado», valoró.

Por su parte, en un mitin en Talavera de la Reina (Toledo), Abascal pidió que «no demos estas elecciones por ganadas, no pensemos que Sánchez ya está derrotado», enfatizó. «Si hasta el día 29 de noviembre todos hacemos lo que debemos, no tengamos ninguna duda de que podremos levantarnos el día 30 con esperanza de poder reconstruir España», apostilló.

El pacto —concebido para contrarrestar la coalición izquierdista de Senado de Progreso— afecta a 31 circunscripciones de las 60 que componen la Cámara Alta. En concreto, este entendimiento supone que Vox renuncia a presentar candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Mientras que el PP cederá en las tres que no son islas la segunda o tercera posición (de los 3 senadores en plancha) para incluir a candidatos «independientes» propuestos por Vox, opción que estaba sobre la mesa como publicó OKDIARIO.

Canarias y Baleares

En lo referente a aquellas circunscripciones que pertenecen a Canarias y Baleares, las fuentes consultadas explican que en las islas pequeñas donde se elige a un solo senador (Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, en un archipiélago, y Menorca, Ibiza y Formentera, en otro), Vox no se presentará. Mientras que en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, las grandes donde se eligen a tres senadores por circunscripción, el PP encabezará la lista con uno suyo, y el segundo, será un «independiente» de Vox.

Esos seis «independientes», en caso de salir electos en las listas del Partido Popular el 29-N, irán directamente al cupo de Vox en la Cámara Alta para conformar grupo parlamentario, algo que requiere un mínimo de diez senadores, conforme al Reglamento. Los de Abascal tienen ya cinco por designación autonómica.

Según las mismas fuentes, el pacto se hizo público sin que Génova conociera el nombre de estos candidatos «independientes» de Vox, cuya propuesta es responsabilidad de la formación de Abascal. Había todavía tiempo, pues el plazo de presentación de candidaturas concluía a las 23.59 de este lunes. En cambio, el de coaliciones —como la de Senado de Progreso— finalizó en la medianoche del 16 de octubre.

Los seis candidatos titulares de Vox como «independientes» en las listas del PP al Senado son:

-JOSÉ LUIS AGUIRRE LARRAURI (Valencia): Segundo puesto (de tres)

-MIGUEL ROVIRA DE LA FUENTE (Castellón): Tercer puesto (de tres)

-ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ (Cádiz): Tercer puesto (de tres)

-BELÉN BORDILS GIRONA (Mallorca): Segundo puesto (de dos)

-ALBA MORENO SANTA (Gran Canaria): Segundo puesto (de dos)

-JOSÉ FRANCISCO GARCÍA PARAMIO (Tenerife): Segundo puesto (de dos)

Asimismo, Vox presentará un único candidato en otras catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. Por su parte, el PP presentará aquí a sus tres candidatos, pero ve con buenos ojos que sus electores voten a dos de sus listas —aunque los populares prefieren a los tres— y luego también al único candidato de Vox, según admiten fuentes de Génova.

En las 23 provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad, con sus tres candidatos. En cambio, el PP no se presentará en Guipúzcoa, donde lleva 26 años sin lograr senador (lo fue el donostiarra Gonzalo Quiroga en la cita del 2000), y tampoco lo hará en Gerona y Tarragona, dos circunscripciones en las que los populares no lograron nunca representación en la Cámara Alta. Es la primera vez que los populares no concurren en estas provincias al Senado.

En torno a la mayoría de 3/5

Con este acuerdo, según las fuentes citadas, PP y Vox barajan una representación en la Cámara Alta para la próxima legislatura de entre 153 y 168 senadores, teniendo en cuenta que el umbral de los tres quintos que permite el control total del Senado está en 161 senadores de los 267. Una mayoría cualificada que resulta clave para los nombramientos del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, PP y Vox parten con 23 y 5 senadores por designación autonómica (de los 58 nombrados). Por lo que en las urnas del 29 de noviembre confían en obtener entre 125 y 140 senadores, de los 209 en liza. En las elecciones generales de 2023, el PP obtuvo 119 senadores, y Vox, cero.