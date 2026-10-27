Junts se abre a investir a un Gobierno del PSOE sin Sánchez y sí se beneficia a Cataluña

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso y candidata de la formación separatista a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha anunciado este martes que su partido podría apoyar la investidura de un Gobierno del PSOE que no esté encabezado por el actual presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, alegando que exigirán a los socialistas propuestas concretas que beneficien a Cataluña.

Durante una rueda de prensa, Nogueras ha hecho un balance de las acciones que ha llevado a cabo su formación en esta legislatura, espacio donde ha aprovechado para sugerir que Junts podría apoyar una investidura socialista, pero sin que Pedro Sánchez sea el candidato, y si el PSOE hace propuestas que beneficien a los catalanes. Asimismo, ha expresado que el presidente español ha tenido la oportunidad de seguir en el Gobierno, pero «es evidente que la ha dejado perder», reprochando que los socialistas no hayan querido negociar. Además, advirtió al Partido Socialista que su apoyo tiene condiciones estrictas .

«Sánchez tuvo su oportunidad y es evidente que la ha dejado perder. En algún momento el PSOE tendrá que decidir si es más importante Pedro Sánchez que el partido, que llegar a consensos y avanzar», ha afirmado este martes en la rueda de prensa, al ser preguntada sobre los pactos tras el 29N.

Además, ha recordado que meses atrás ya plantearon la ‘vía Starmer’ (por el ya dimitido ex primer ministro británico, Keir Starmer): «Dar pasos al lado a veces acaba beneficiando a todo el mundo, y en el Reino Unido les ha ido bastante bien este cambio». Posteriormente, ha zanjado que si se aparta a Cataluña, «no hay votos de Junts».

Tras recordar que el PP ganó las elecciones en 2023 y no gobernó, que Sánchez ha tenido su oportunidad, ha reiterado que los socialistas deberán decidir «si es más importante Pedro Sánchez que el partido, que llegar a consensos y poder avanzar».