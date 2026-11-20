Harry Kane es el flamante Balón de Oro del fútbol mundial. El atacante inglés del Bayern de Múnich ha firmado una temporada individual para el recuerdo y fue recompensado como tal con el mejor premio que le pueden dar a un futbolista en todo el planeta.

Tras años y años en la élite a un gran nivel, Kane rompía la maldición de los ingleses y revalidaba a Michael Owen (2001) como británico al alzarlo 25 años después. Sigue en un estado de forma intratable tanto con el conjunto bávaro como con la selección inglesa, y ya piensa en su «sucesor» para las próximas ediciones. Y no, no son ni Kylian Mbappé ni Lamine Yamal, los dos que completaron el podio junto a él. Una revelación más que sorprendente.

Siendo un delantero especial que anota goles y hace jugar al resto, la figura de Harry Kane ya se eleva entre los mejores de la historia. Ha querido compararse con Karim Benzema, pensar en un compañero suyo que merece el Balón de Oro y sentirse orgulloso de lo lejos que ha llegado.

En una entrevista con Foot Mercato, Kane se sinceró sobre recibir el premio. «Ver mi nombre junto al de jugadores como R9 (Rolando), Cristiano Ronaldo, Messi y Gerd Müller es un gran orgullo», comentó el atacante inglés semanas después de conseguir el galardón.

Aprovechó para elogiar a un compañero que merece tal reconocimiento, un Michael Olise que ha crecido a pasos agigantados en el panorama mundial en cuestión de meses. «Michael es un jugador fantástico. Vemos todos los días en los entrenamientos sus cualidades y lo que es capaz de hacer en el campo. Sin duda, tiene todo lo necesario para traer otro Balón de Oro a Múnich», dijo acerca del francés nacido en Londres.

Harry Kane se compara con Benzema

Siendo un delantero especial y único, Harry Kane puede traer a la memoria a un Karim Benzema indispensable en los últimos éxitos europeos del Real Madrid. Un jugador todoterreno en el campo. Un perfil necesario para cualquier equipo.

«Karim es un jugador increíble. Siempre lo he admirado mucho. Lo que logró el Madrid en 2022 fue realmente impresionante», explicó en la entrevista. «En cuanto a inteligencia de juego, capacidad para encontrar espacios y deseo de ayudar a los jugadores que nos rodean. Veo muchas similitudes en nuestro estilo de juego», dijo acerca de su comparación con el legendario ariete francés. «Ambos hemos demostrado que no siempre necesitas estar en el área para marcar goles», dejó claro.

Kane se quedó a las puertas de la final de la última Champions League al ser eliminado por el París Saint-Germain en unas semifinales para el recuerdo. También se quedó con la miel en los labios en el Mundial 2026, título que conquistó España, tras caer en la antesala del trofeo ante Argentina.

Un jugador que cambió su vida saliendo del Tottenham y explotando su talento único. Ahora en Múnich es un Balón de Oro, y sabe de primera mano que tiene compañeros para revalidarlo y llevarlo a Alemania.