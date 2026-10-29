El entrenador del Ceuta explota: «Esta ciudad no es la misma, no me puedo quedar callado porque nos afecta»

José Juan Romero ha arrojado luz a la situación que se vive en Ceuta. Aprovechando el altavoz que le otorga ser el entrenador del equipo de la ciudad, el técnico ha hablado alto y claro sobre cómo es el día a día de la Ciudad Autónoma. Una localidad que «no es la misma» desde la invasión y que, hoy por hoy, es «una ciudad triste». «No me puedo quedar callado ante ninguna injusticia, no me quedaré nunca. Yo voy a ir con mi verdad, voy a ir con lo que pienso y hasta que me muera voy a ser así. ¿Por qué los deportistas o cualquier gremio no vamos a hablar de situaciones de la vida?», ha asegurado.

El entrenador del conjunto caballa ha señalado, además, que todo lo sucedido en verano les pasó factura tanto en el plano deportivo como en el personal. «Evidentemente, ha perjudicado el mercado, muchísimo», señala, desvelando que hubo futbolistas que se pensaron el ser fichados por el equipo y que, a día de hoy, el vestuario está afectado porque «hay futbolistas más fuertes» y otros «menos fuertes mentalmente».

Esta situación extradeportiva, la que vive la ciudad, ha perjudicado claramente a un club que no puede ser ajeno a lo que sucede en Ceuta. «Claro que afecta, ¿cómo no va a afectar?», relata José Juan en una entrevista en Radio Marca. Eso sí, el entrenador no quiere tirar balones fuera –nunca mejor dicho– y es consciente de que el equipo tiene que hacer todo lo posible por sacar adelante sus resultados: «Independientemente, la pelota la tenemos que meter».

La situación complicada del Ceuta

El entrenador sevillano ha hablado de la situación de Ceuta, donde reside desde hace cuatro años y donde estuvo en una etapa previa, puesto que también entrenó a los caballas entre 2019 y 2021; pero también se ha pronunciado sobre otro hecho que les afecta directamente: el aplazamiento de los partidos de Copa del Rey. El Ceuta debía jugar ante el Poblense, de Mallorca. Su partido fue uno de los aplazados por el accidente de tren de Urda y se jugará este jueves.

Algo que, teniendo en cuenta la situación geográfica de Ceuta y las dificultades logísticas que requiere un viaje a Mallorca «trastoca absolutamente toda la semana» al club, suponiendo «un perjuicio económico importante». Sin embargo, José Juan Romero afirma que «hablar de que tengamos que movernos de una determinada manera», comparado con lo sucedido en Urda, «sobra».