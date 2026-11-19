Del 26 al 28 de octubre, compradores nacionales e internacionales del segmento MICE se reunieron en Mallorca con hoteles, fincas, bodegas, DMCs, empresas de catering y espacios para eventos de la isla en la octava edición de MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca. El encuentro, que este año coincidió con el décimo aniversario de MallorcaLeads, se celebró como un evento plastic free y puso el producto local y la cultura mallorquina en el centro de cada actividad.

El mensaje es claro: si los eventos de esta categoría ponen en práctica estas iniciativas, demuestran a los organizadores internacionales que Mallorca puede acoger reuniones, incentivos y congresos de alto nivel con un impacto positivo en el territorio.

Un evento sin plásticos de un solo uso

Durante los tres días se evitó el uso de envases de un solo uso en las actividades, en las habitaciones y en los servicios de restauración. Las acreditaciones fueron plastic free, con portacredenciales fabricados sin plástico, y los lanyards se confeccionaron en poliéster reciclado RPET, con el equivalente a tres botellas de plástico recicladas cada uno.

El regalo de bienvenida siguió la misma línea. Cada participante encontró en su habitación una toalla de Island Soulmates fabricada con 22 botellas de plástico recicladas, cuya producción va asociada a la plantación de un árbol por toalla, acompañada de unas gafas de sol de UNIQBROW. Un tarjetón explicaba la iniciativa con una invitación a crear juntos eventos y experiencias más conscientes.

Mallorca, servida en la mesa

El producto local fue protagonista en todos los servicios gastronómicos. El cóctel de bienvenida en el hotel Elba Sunset Mallorca incluyó aceitunas mallorquinas, coca tradicional de pimiento, tartaleta de sobrasada, brocheta de queso de oveja mallorquín con membrillo, tortilla de patata de Mallorca y pan con aceite de oliva virgen extra de la isla, maridados con los vinos blanco, rosado y tinto de Vinya Son Caules.

Una cena de gala con artistas de la isla

La cena de gala del décimo aniversario, la Reverse Dinner, se celebró en el Teatre Principal d’Inca con Tot a Punt Catering y llevó a los invitados detrás del telón para recorrer un siglo de cultura, gastronomía e historia mallorquinas.

El menú A Taste of Mallorca rindió homenaje a la despensa de la isla con cerdo negro mallorquín cocinado a baja temperatura con salsa de sobrasada de Manacor, pan con queso mallorquín y mermelada de albaricoque de Porreres, tomate de ramallet y un postre de albaricoques de Porreres con almendra mallorquina. Lo acompañaron los vinos Talvin de Ses Talaioles (Vi de la Terra de Mallorca) y Pedra de Binissalem de José L. Ferrer, de cultivo ecológico.

Todo el espectáculo corrió a cargo de artistas locales, con momentos como el Cant de la Sibil·la, algo inédito en un evento corporativo, o la actuación de los Revetlers des Puig d’Inca, que mantienen viva una tradición mallorquina recuperada.

Conocer el destino sobre el terreno

El programa combinó las reuniones one-to-one, en la Finca Son Termes y en el Elba Sunset Mallorca, con experiencias para descubrir la isla: un paseo por el renovado frente marítimo de Magaluf con el Departamento de Turismo del Ajuntament de Calvià, una visita a House of Son Amar con LifeXperiences, una búsqueda del tesoro por Palma y una despedida en la terraza del Hotel Saratoga.

El evento contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Calvià y del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. Este proyecto está financiado con el fondo del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y el Ajuntament de Calvià.

Con esta edición, MallorcaLeads reafirma que la promoción MICE de Mallorca puede generar negocio y, al mismo tiempo, cuidar el entorno, apoyar a los productores locales y dar a conocer la identidad de la isla.