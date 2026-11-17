El Ayuntamiento de Calvià impulsa una estrategia para consolidar el municipio como un destino turístico competitivo, diversificado y activo durante todo el año. En ella, el segmento MICE ocupa un lugar clave: atraer reuniones, incentivos, congresos y eventos supone atraer visitantes que generan actividad económica, empleo y consumo fuera de la temporada alta, aprovechando las infraestructuras y servicios del destino durante más meses.

Calvià cuenta para ello con una amplia oferta hotelera, espacios para eventos, empresas especializadas, conectividad internacional y una propuesta que combina encuentros profesionales con experiencias vinculadas al territorio.

A ello se suma la transformación de Magaluf a través de Magaluf for All, una estrategia de reposicionamiento con más de 5,3 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), orientada a un modelo más sostenible, diverso y de calidad, preparado también para acoger perfiles profesionales.

MallorcaLeads: de la promoción al negocio

Posicionarse como destino MICE exige algo más que promocionar el territorio: hay que conectarlo con quienes deciden dónde se celebran los eventos. Ese es el valor que aporta MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca, una iniciativa privada que, tras ocho ediciones, se ha consolidado como punto de encuentro entre compradores nacionales e internacionales del segmento MICE y hoteles, venues, DMCs y empresas especializadas de la isla.

Su octava edición, celebrada en Calvià del 26 al 28 de octubre, permitió a los compradores conocer de primera mano la oferta del municipio y la evolución de Magaluf, con un Net-Walk por el paseo marítimo y la presentación de la campaña por un turismo responsable de Magaluf for All.

El evento contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Calvià y del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. Este proyecto está financiado con el fondo del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear y el Ayuntamiento de Calvià.

La colaboración entre la estrategia municipal y MallorcaLeads muestra cómo la iniciativa pública y la privada pueden reforzarse mutuamente: el Ayuntamiento impulsa la transformación del destino, las empresas aportan oferta y servicio, y MallorcaLeads facilita el contacto directo con los profesionales que generan y prescriben negocio. Así, la promoción de Calvià deja de ser solo comunicación y se convierte en oportunidades reales para su tejido empresarial.